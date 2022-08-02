إطلاق تحدي برنامج “أردن مبتكر” في نسخته الخامسة

إبراهيم المبيضين



عمّان- في الوقت الذي اصبح فيه مفهوم ريادة الاعمال هي المحرك الاساسي لكل اقتصادات العالم ، وبابا واسعا امام الشباب لتنفيذ مشاريعهم وافكارهم وتحويلها الى مشاريع مساهمة في الاقتصاد يمكن ان تساعد في حل مشكلة البطالة وغيرها من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردنيون وغير الاردنيين ممن يقيمون في المملكة، أطلقت مؤسسة نهر الأردن الشهر الماضي تحدي وبرنامج ” أردن ﻣﺒﺘﻜﺮ ” الذي يهدف في خطوطه العامة الى مساعدة الشباب في تحويل افكارهم وشركاتهم الناشئة القائمة الى شركات انتاجية مساهمة في الاقتصاد.

وﻳُنفذ برنامج “أردن ﻣﺒﺘﻜﺮ” من قبل مؤسسة نهر الأردن ضمن مشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي المتنقلة وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ منظمة اليونيسف ووزارة اﻟﺸﺒﺎب الاردنية.

وفتحت الجهات القائمة الباب للتقديم على التحدي خلال الشهر الماضي وحددت تاريخ السابع من شهر اب ( اغسطس ) الحالي موعدا نهائيا للتقديم.

وقالت مديرة مشروع ” حاضنات الابتكار الاجتماعي المتنقلة ” أريج اليوسف بان البرنامج ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻋﻤﺮ 14 – 24 ﺳﻨﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ المهارات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ الريادية ومساعدتهم لتحويلها الى مشاريع اقتصادية انتاجية مؤثرة.

ولفتت اليوسف الى ان التحدي يستهدف من جهة اخرى الشركات الناشئة في كافة مراحلها : الشركات في مرحلة التاسيس لمساعدتها على بناء المنتج ودراسة السوق، والشركات في مرحلة اطلاق المنتج على تسعير المنتج واختيار قنوات التوزيع والتسويق، والشركات في مرحلة التوسع للتخطيط لدخول اسواق جديدة.

وبينت ان مساعدة هؤلاء الشباب ومشاريعهم يتم باستخدام نموذج العمل التجاري، وذلك من خلال ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ الفني واﻟﻤﺎﻟﻲ لأصحاب هذه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ بتوفير فرصة احتضان تصل إلى 6 اشهر وتدريبات تقنية مختلفة ليتم إطلاق المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع ودمجها في السوق بهدف ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺧل لأﺻﺤﺎبها.

وعن معايير المشاركة في التحدي قالت اليوسف ان هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقديمن من الشباب اولها أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤره او عمرها ﺑﻴﻦ 14 – 24 ﺳﻨﺔ، وان يكون ﻟﺪى المتقدم ﻣﺸﺮوع رﻳﺎدي ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

واشارت الى انه على المتقدم الالتزام بالتدريبات المقدمة خلال فترة الاحتضان، وان يكون لديه اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوعه والمنافسة في السوق بشكل فعال.

ويقدم برنامج ” اردن مبتكر” العديد من الفوائد والمزايا للمشاركين وفقا لليوسف التي قالت بانها تشمل: اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻚ، تﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 1000 دﻳﻨﺎر ، ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﻮع ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻬﺮ الأردن واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ، تدرﻳﺐ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻲ رﻳﺎدة الأعمال واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ الإﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻚ، تدريبات تقنية تساعدك في إدارة مشروعك.

واكدت ان البرنامج يقدم ايضا فترة احتضان تصل إلى 6 اشهر يقدم من خلالها الدعم والإرشاد اللازمين.

وعن آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ برنامج “أردن ﻣﺒﺘﻜﺮ” بينت اليوسف انها تشمل نشر الطلب وتعبئته من قبل المشاركين في المرحالة الاولى ، ومن ثم فرز الطلبات واختيار القائمة الأولية، بعدها مقابلات مع المشاريع المرشحة للتدريب

وقالت انه يجري لاحقا عقد المخيم التدريبي للمشاريع المرشحة، واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، عرض المشاريع على لجنة التحكيم واختيار المشاريع المتاهلة، عقد الاتفاقيات وبداية مرحلة الاحتضان