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إطلاق تطبيق “ألو_صيدلي” لتسهيل الوصول لأقرب صيدلية

منذ ساعتين

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عمان- اطلقت نقابة الصيادلة، اليوم السبت، تطبيق ألو_ صيدلي للتسهيل على المواطنين التعرف على أقرب صيدلية لمنطقة سكناهم، ويغطي جميع محافظات وألوية المملكة.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نحو 3 آلاف صيدلية مشتركة في هذا التطبيق، والباب مفتوح امام باقي الصيدليات التي ستستكمل إجراءات اصدار تصريح الحركة من الجهات الرسمية.

وبين أن التطبيق الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة مقسم، وهي شركة اردنية ناشئة، يقسم المملكة إلى ثلاثة أقاليم ويوجه المستخدم بطريقة سهلة، إلى أقرب صيدلية وبما يتناسب مع منطقة سكنه، لافتا إلى أن عدد الصيدليات الإجمالي في المملكة 3500 صيدلية باستثناء الصيدليات التابعة للمستشفيات.

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