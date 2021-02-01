إطلاق تطبيق 911 عبر الهواتف الذكية- رابط

عمان- الغد- بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئويتها وعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى أطلق مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم تطبيق (911) عبر الهواتف الذكية والذي أعدته مديرية العمليات والسيطرة ، لزيادة قنوات التواصل مع المواطنين وللتسهيل عليهم وإشراكهم بالعملية الأمنية واطلاعهم على ابرز الأخبار والمستجدات الأمنية والنصائح التوعوية ونشرات حالة الطرق وحالة الطقس وأهم ارقام الطوارئ .

يوفر التطبيق خدمات تقديم الشكاوى والبلاغات والتي سيتم التعامل معها بشكل سري اضافة الى خدمات اخرى سيتم توسيعها لتشمل مختلف الخدمات الشرطية .

التطبيق متوفر باللغتين العربية والانجليزية من خلال (app store)او (google store )على الروابط التالية

https://apps.apple.com/jo/app/amen-911/id1550571679 .

– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menaitech.ammn

وتدعو مديرية الأمن العام الجميع لتثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية للاستفادة من ما يقدمه ويتيحه من خدمات شاملة.