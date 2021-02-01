أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إطلاق تطبيق 911 عبر الهواتف الذكية- رابط

منذ 37 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئويتها وعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى أطلق مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم تطبيق (911) عبر الهواتف الذكية والذي أعدته مديرية العمليات والسيطرة ، لزيادة قنوات التواصل مع المواطنين وللتسهيل عليهم وإشراكهم بالعملية الأمنية واطلاعهم على ابرز الأخبار والمستجدات الأمنية والنصائح التوعوية ونشرات حالة الطرق وحالة الطقس وأهم ارقام الطوارئ .

يوفر التطبيق خدمات تقديم الشكاوى والبلاغات والتي سيتم التعامل معها بشكل سري اضافة الى خدمات اخرى سيتم توسيعها لتشمل مختلف الخدمات الشرطية .
التطبيق متوفر باللغتين العربية والانجليزية من خلال (app store)او (google store )على الروابط التالية
https://apps.apple.com/jo/app/amen-911/id1550571679 .
– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menaitech.ammn

وتدعو مديرية الأمن العام الجميع لتثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية للاستفادة من ما يقدمه ويتيحه من خدمات شاملة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock