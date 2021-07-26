إطلاق حملة جمع الوثائق التاريخية للكرك

الكرك- أطلقت مديرية ثقافة الكرك حملة لجمع الوثائق النوعية الحضارية والثقافية المتعلقة بالمراحل التاريخية لمدينة الكرك للتعريف بالمنجز الحضاري والثقافي للمدينة.

وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم تشكيل لجنة الوثيقة في مركز الحسن الثقافي للحصول على وثائق نوعية فيها رصد وإحاطة لماضي الكرك المخضب بالمجد والحضارة والأحداث التاريخية المهمة.

وأضافت أنه تم التواصل مع العديد من الشخصيات الكركية الذين يحتفظون بمثل هذه الوثائق المهمة، للحصول على صور من الوثائق التي يمتلكونها وتبويبها ضمن مجموعات حسب مراحلها الزمنية وقيمتها.

وبينت الشمايلة أن وثائق الكرك ظهرت في حلتها القشيبة في أروقة مركز الحسن الثقافي لتعكس الجهد المبذول في الوصول إلى مصادرها وجمعها وإخراجها أمام الجمهور بإطارات مناسبة تحفظ الوثيقة من جهة وتقدمها بثوب جمالي من جهة أخرى مع الشرح عليها ما يوضح موضوع الوثيقة وأهميتها.

وثمنت جهد لجنة الوثيقة المؤلفة من المديرية ومنتدى جماعة درب الحضارات الثقافي في الكرك وجمعية ميشع والمؤرخ الباحث حامد النوايسه لتقديمه مجموعات كبيرة من الوثائق.

وأشارت إلى أن الخطة القادمة للجنة التواصل مع أشخاص آخرين للحصول على وثائق أخرى لإكمال متحف وجناح خاص بالمركز يحتضن وثائق المدينة التاريخية، لإثراء المشهد الثقافي الأردني بهذا الرصيد الطيب من عناصر الهوية الثقافية الأردنية.- (بترا)