عمّان- أطلقت شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – حملة جديدة بعنوان “حان الوقت لتتعرف على إنفينيتي أكثر”، بهدف تسليط الضوء على العلامة التجارية التي تتحدى حدود المألوف بالإضافة إلى سياراتها الجديدة بتصاميمها المعاصرة، مرورا بالتقنيات التكنولوجية المتطورة التي تعزز القيادة، وانتهاء بأنظمة الحياة والأمان الموجودة فيها.

وقد تمّ إطلاق الحملة بداية شهر أيلول، حيث ركّزت على إعادة التعريف بثلاث سيارات رائعة هي: Q50، وQX50، وQX80، إذ تتمتع الأولى بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر. وبقوة 300 حصان، أما الثانية فزودت بمحرك VC- تيربو الأول من نوعه في العالم، وهو المحرك الذي استغرق تطويره أكثر من 20 عاماً ليقدم أداءً مبهراً واقتصادياً في آن واحد موفراً به استهلاك الوقود، وأخيراً أتت QX80 بمحرك هائل القوة بثماني أسطوانات وسعة 5.6 لتراً، يتعامل مع الانعطافات والطرق الوعرة بسلاسة بفضل التعليق التكيفي الهيدروليكي.

وعن قيام بسطامي وصاحب بإطلاق هذه الحملة، تحدّث السيد زيد حامد – مدير المبيعات والتسويق في الشركة – قائلا: “إنّ علامة تجارية فاخرة مثل إنفينيتي تستهدف الباحثين عن التميز، لأنها تجمع بين التصميم الأنيق الساحر والأداء الذي يفوق التوقعات، كما أن تصاميمها الداخلية ملفتة بأدق التفاصيل لتمنح أجواء دافئة مفعمة بالفخامة والراحة في آن واحد”، وأضاف: “إنّ إطلاق حملة “حان الوقت لتتعرف على إنفينيتي أكثر”، يأتي ضمن توجّهات الشركة في مساعدة عشّاق سياراتها على إيجاد ما يتطلعون إليه من خصوصية، فيكون اختيارهم لإحدى سيارات إنفينيتي ملائماً للمعايير التي يتوقعونها عند انتقاء سيارتهم المفضلة”. ومن الجدير بالذكر، أن حملة “حان الوقت لتتعرف على إنفينيتي أكثر” تعدّ أحد الأنشطة الخاصة التي تندرج ضمن خطة الشركة للاحتفال بخمسين عاماً على تأسيسها، حيث بذلت الشركة منذ ذلك الحين وحتى اليوم جهوداً حثيثة لتعزيز مكانتها في السوق الأردنية، والارتقاء بمعايير الأداء والخدمة، الأمر الذي جعلها تتصدّر مكان الريادة في قطاع السيارات بلا منافس.