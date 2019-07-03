إطلاق حملة “كرة قدم بلا خوف” لإنهاء ظاهرة “التحرّش” بالكرة النسوية

عمان – الغد – تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس ومؤسس البرنامج العالمي للتطوير الكروي ، أطلق البرنامج العالمي للتطوير الكروي اليوم الأربعاء ، حملة عالمية بعنوان “كرة قدم بلا خوف” ، للقضاء على الإساءة والتحرش والاستغلال في كرة القدم النسوية.

وجاءت الحملة بعد أزمة الإساءات الجسدية والجنسية التي تعرضت لها كرة القدم النسوية مؤخرا في أفغانستان، والتي كشفت عن ضرورة ملحة لتغيير ثقافة وطريقة إدارة كرة القدم النسوية على مستوى العالم.

وترسل حملة “كرة قدم بلا خوف” رسالة واضحة وصريحة إلى كل الاتحادات والمؤسسات العاملة في مجال كرة القدم ، وهي أن مثل هذه المعاملة للنساء والفتيات لن يتم التساهل معها إطلاقا ، وأن على هذه المؤسسات أن تتصرف فورا للتأكد من وجود النظم المناسبة لتتمكن النساء والفتيات من ممارسة رياضة كرة القدم في بيئة آمنة ، خالية من أي تحرش أو إساءة أو إجبار.

وقام عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين والشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان والرياضة بالتوقيع على العريضة، يتقدمهم سمو الأمير علي بن الحسين ، بالاضافة إلى داتو وينزر جون، الأمين العام للإتحاد الآسيوي لكرة القدم ، واللاعبة الانجليزية السابقة إينيولا ألوكو.

وأكد سمو الأمير علي بن الحسين على هامش الحملة العالمية: “انطلقت هذه الحملة بعد الاجتماع الذي عقدناه بداية العام للبحث في تداعيات الأزمة الخطيرة والمستمرة التي لحقت بمنتخب كرة القدم النسوي الأفغاني، حيث ثبت من خلال الإجتماع ضرورة توحيد الجهود بين المنظمات المهتمة بشأن نزاهة كرة القدم النسوية وسلامتها”.

وأضاف : “لقد ولى عهد السماح للمدربين والإداريين وطاقم العمل بإستغلال سلطاتهم في معاملة النساء والفتيات ، وإن إطلاق حملة (كرة قدم بلا خوف) يعتبر لحظة فاصلة في تاريخ نزاهة هذه الرياضة، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا ، حيث تستطيع كل فتاة أن تمارس كرة القدم بأمان وكرامة”.

من جهتها ، قالت مدربة المنتخب النسوي الأفغاني كيلي ليندزي : “بالتوقيع على العريضة ونشرها، يمكن لنا أن نضمن توقف هذا التجاهل لهموم تلك الفتيات والنساء ، إن قضية كرة القدم النسوية الأفغانية ليست منفردة، وهي دليل على وجود تقصير جذري في نزاهة حوكمة كرة القدم العالمية ، حيث يجب أن تصل مثل هذه الأخبار إلى آذان أصحاب السلطة في أعلى المستويات ، كما أن توحيد الجهود له أثر كبير، وبالوقوف معا في صف اللاعبات، نرسل رسالة قوية أننا لن نقبل بغير المساواة والكرامة”.

في المقابل ، قال جون فرانسوا سيسيلون المدير التنفيذي للمشروع العالمي للتطوير الكروي: “هدفنا هو أن تتبنى كل منظمة كروية إعلان المبادئ الذي أعده المشروع العالمي للتطوير الكروي، ولنحقق ذلك فيجب علينا أن ندفع كل الجهات المنظمة لكرة القدم، والاتحادات، والكونفيدراليات، والدوريات، والأندية، إلى تبنيها”.

وتالياً بعض بنود إعلان المبادئ التي تدعو العريضة المؤسسات الكروية للالتزام بها:

1. تأسيس نظم وقائية وبرامج تعليمية:

على جميع المؤسسات والاتحادات الكروية تبني نظم أساسية للوقاية، تمنع منعا باتا كل من الاستغلال والتحرش والتحكم بالإجبار والإساءة الجنسية للاعبات والإداريات والحكمات من قبل شاغلي مناصب السلطة، وعلى المؤسسات والاتحادات الكروية توعية المجتمع الكروي بهذه النظم.

2. وضع آليات للتبليغ عن المخالفات:

يجب أن تتمكن الفتيات والنساء ومن يمثلهم من التبليغ عن المضايقات بدون خوف من الانتقام، وذلك من خلال آليات مستقلة وفعالة ويسيرة للتبليغ، ويجب أن تكون جميع المؤسسات والاتحادات الكروية مطالبة قانونيا بالتبليغ عن أي شكوك بوجود أي نوع من أنواع الاستغلال والتحرش والإجبار والإساءة الجنسية، وإعلام السلطات القانونية المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم وغير ذلك من السلطات المنظمة للرياضة.

3. الالتزام بخطط التنفيذ:

يجب التعامل بحزم مع جميع المؤسسات والاتحادات الكروية التي خالفت النظم الوقائية أو فشلت بالالتزام بهذه التعليمات، ومعاقبتها بأشد العقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنها العقوبات المالية وحظر مدى الحياة لكل المخالفين والمتورطين في الإساءة.

4. توفير الدعم المناسب لكل المتضررين:

يجب توفير الحماية التامة من الملاحقة والتهديد والعنف لكل اللاعبات والإداريات وعائلاتهم وكذلك للمبلغين عن المخالفات، وتوفير التعويضات اللازمة، ومنها ما قد يتطلب إجراءات قانونية.