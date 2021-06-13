إطلاق حملة لاستقطاب السياح الخليجيين

عمان- الغد- أطلقت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، حملة الصيف في الأسواق الخليجية تحت شعار” تنفس”، لترويج المملكة كأفضل وجهة سياحية للسياح في دول الخليج العربي خلال فصل الصيف.

وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الأحد، أشار وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز، الى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدًا أن الأردن يتمتع بوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية يفضلها السياح الخليجيون.

وأضاف إن المملكة سارعت لوضع حزمة من الإجراءات لمكافحة كورونا وحماية قطاع السياحة والعاملين فيه، مشيرا الى استعداد الاردن حاليا لاستقبال السياحة الخليجية وفق البروتوكولات الصحية المتبعة، والتي تم الاعلان عنها مؤخرا.

وبين الفايز الجهود الحثيثة التي بذلتها كل من الوزارة والهيئة لإيجاد المزيد من فرص الجذب السياحي والعمل على رفع مكانة السياحة في الأردن.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، عشنا عامين مرهقين خلال تفاقم الوباء الذي اثر بشكل مباشر على السياحة في المملكة، وباتت العودة إلى التنقل والسفر بحرية منها واليها بمثابة حلم يتوق إليه الجميع، من هنا جاء عنوان حملتنا “تنفس”، حيث قمنا بالإعلان عن الأردن كوجهة سفر جاذبة للعالم بطريقة مختلفة تظهر فيها احترام تدابير السلامة.

وبين عربيات، أن الحملة تضمنت تعاونا مع مكاتب السياحة والسفر في دول الخليج لتسويق مشترك للمملكة تتضمن ” بروشورات” تعريفية عن المواقع السياحية في الأردن وبوسترات وإعلانات في المراكز التجارية في دول الخليج وضمن وسائل الاعلام اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي.