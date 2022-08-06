إطلاق حملة وطنية للتوعية بتحسين بيئات العمل في الأردن

أطلقت منظمة شركاء للأفضل حملة وطنية للتوعية بضرورة خلق بيئات عمل ممكّنة وجاذبة ومعززة لمشاركة المرأة والشباب، التي تسهم في نجاح وزيادة إنتاجية الشركات والمؤسسات، الأمر الذي يرفد النمو الاقتصادي في الأردن.

في مرحلتها الأولى، تركز حملة “أفضل اماكن العمل” تحت شعار “بيئة العمل مش مجرد مكان” على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – الأردن “إنتاج”.

منظمة شركاء للأفضل الأردنية غير الربحية هي الممثلة الرسمية والوكيلة الحصرية لمؤسسة أفضل اماكن العمل الدولية الرائدة في تطوير وتصنيف بيئات العمل، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، والتي تنفذ برامجها في عديد من دول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة شركاء للأفضل، وليد الطراونة: “نؤمن في منظمة شركاء للأفضل بأهمية الارتقاء ببيئات العمل في الأردن في مختلف القطاعات.”

وأوضح الطراونة ان تصنيف بيئات العمل يمنح الشركات والمؤسسات شهادة اعتماد دولية كأفضل أماكن للعمل بصورة عامة، وللمرأة بصورة خاصة.

“من شأن ذلك وضع تلك الشركات والمؤسسات على الخارطة الدولية المعتمدة والمصنفة، مما يسهم في تطوير شبكة أعمالها، ويخلق بيئات عمل ممكنة تعزز مشاركة المرأة الأردنية في قوى العمل”.

من جانبه، أكد رئيس هيئة مديري “انتاج”، أمجد صويص، أن الجمعية “تسعى إلى دعم تكاملية منظومة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، من خلال المبادرات التي تطلقها بهدف تمكين الأفراد والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم وتكييفها مع متطلبات السوق المحلية، بالإضافة الى دعم جهود الشركات ومناقشة التحديات التي تواجهها والبحث عن حلول لتذليلها”.

وأضاف ان “انتاج” داعمة رئيسية لتمكين المرأة في القطاع، إذ أطلقت عديدا من المبادرات لتطوير قدرات العاملات والراغبات في العمل في القطاع، ولدعم التنوع القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل.

وبين صويص: “إن دعم ريادة الاعمال وتمكين الشباب والشابات من تطوير الأفكار الإبداعية يسهم في إيجاد حلول جذرية للبطالة، ويدفع باتجاه خلق بيئة أعمال ذات قدرة عالية على مواكبة التطورات والتغييرات.” وأشار إلى الدور الأساسي التي تلعبه بيئة العمل في دعم مشاركة المرأة الاقتصادية، متطلعا إلى دعم تلك المبادرات في كافة القطاعات كافة، ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتتيح الحملة الوطنية المجال أمام الشركات الأردنية للحصول على شهادة اعتماد دولية من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الإلكتروني ˃www.pfg-jo.org/workplace˂.

يسهم الحصول على شهادة الاعتماد الدولية في تعزيز إنتاجية الشركات، بناء علاقات عمل مستدامة مع العملاء، وتوسيع قاعدة شبكات المؤسسات عالميا.