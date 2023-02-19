إطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً للأردنيين في باكستان وقبرص

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه وبالشراكة والتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة، تم إطلاق خدمة تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر الكترونياً للمواطنين الأردنيين المقيمين في الباكستان وقبرص.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتيسير وتبسيط الاجراءات، وتأكيداً للحرص على عملية التحديث والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية، واستكمالاً لما سبق أن تم تنفيذه بتمكين الأردنيين في عدد من الدول من التقدم بطلبات إصدار وتجديد جوازات سفرهم الكترونياً واستلامها من خلال البعثات الأردنية في كل من (الرياض، جده، ابوظبي، دبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، واشنطن، لندن، أتاوا، كانبيرا، القاهرة، انقرة، برلين موسكو، الجزائر، اثينا، بخارست، روما، مدريد، باريس، الرباط، اوسلو) بالاضافة لــ نيقوسيا واسلام اباد.

ومع الانتهاء من اطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر الكترونياً للأردنيين في 26 بعثة دبلوماسية، يجري العمل حالياً على إطلاق هذه الخدمة من خلال البعثات الأردنية في كل من فيينا، بريتوريا، وتونس لتجهيزها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وعلى أن يتم إطلاق هذه الخدمة في كافة البعثات حال استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى إتباع الخطوات التالية: