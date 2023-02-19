إطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً للأردنيين في باكستان وقبرص

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه وبالشراكة والتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة، تم إطلاق خدمة تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر الكترونياً للمواطنين الأردنيين المقيمين في الباكستان وقبرص.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتيسير وتبسيط الاجراءات، وتأكيداً للحرص على عملية التحديث والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية، واستكمالاً لما سبق أن تم تنفيذه بتمكين الأردنيين في عدد من الدول من التقدم بطلبات إصدار وتجديد جوازات سفرهم الكترونياً واستلامها من خلال البعثات الأردنية في كل من (الرياض، جده، ابوظبي، دبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، واشنطن، لندن، أتاوا، كانبيرا، القاهرة، انقرة، برلين موسكو، الجزائر، اثينا، بخارست، روما، مدريد، باريس، الرباط، اوسلو) بالاضافة لــ نيقوسيا واسلام اباد.
ومع الانتهاء من اطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر الكترونياً للأردنيين في 26 بعثة دبلوماسية، يجري العمل حالياً على إطلاق هذه الخدمة من خلال البعثات الأردنية في كل من فيينا، بريتوريا، وتونس لتجهيزها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وعلى أن يتم إطلاق هذه الخدمة في كافة البعثات حال استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة.
وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى إتباع الخطوات التالية:
- الدخول الى الرابط التالي :
https://eservices.cspd.gov.jo/index-rtl.html
أو من خلال الدخول للموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات www.cspd.gov.jo
٢. إذا كان لديك حساب يمكنك الدخول مباشرة بإستخدام إسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقديم الطلب.
٣. إذا كنت مستخدم جديد، يتعين عليك تسجيل حساب جديد (من خلال معلومات بطاقة الاحوال الذكية) ومن ثم يتاح لك تقديم الطلب.
٤. يمكن لرب الاسرة التقديم لكافة أفراد أسرته بعد التسجيل.
٥. عند الانتهاء من تقديم الطلب تظهر عبارة “تم تقديم الطلب بنجاح”.
٦. يمكن الحصول على رقم الطلب وحالته، للمتابعة من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه.
٧. يتم استلام رساله نصية على الهاتف المحمول و/أو البريد الإلكتروني الخاص بمتلقي الخدمة لدى استكمال الموافقات اللازمة.
٨. يقوم صاحب الطلب بعد ذلك بمراجعة السفارة لدفع الرسوم والغاء جواز السفر القديم واستلام الجواز الجديد.
٩. للمزيد من الاستفسار يمكن التواصل مع السفارة المعنية.