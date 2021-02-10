تجديد جوازات السفر إلكترونيا للأردنيين في مصر وتركيا

عمان- الغد- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إطلاق خدمة تقديم طلبات اصدار وتجديد جوازات السفر الكترونيا (Online) للمواطنين الأردنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في اطار التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة المواطنين بشكل افضل وتيسير وتبسيط اجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين المغتربين، وتاكيداً على حرص الوزارة على عملية التقييم والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية، واستكمالاً لما سبق أن تم تنفيذه بتمكين المغتربين في عدد من الدول من التقدم بطلبات اصدار وتجديد جوازات سفرهم الكترونياً واستلامها من خلال البعثات الأردنية في كل من (الرياض، جده، ابوظبي، دبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، واشنطن، لندن، اوتاوا، كانبيرا).

ومع الانتهاء من اطلاق خدمة اصدار وتجديد جوازات السفر الكترونياً للأردنيين في ١٤ بعثة دبلوماسية، يجري العمل حالياً على إطلاق هذه الخدمة من خلال البعثات الأردنية في كل من برلين، أثينا، موسكو، روما خلال الربع الأول من هذا العام ومن خلال البعثات الاردنية في كل من بيروت، الجزائر، بخاريست، باريس، مدريد، الخرطوم في الربع الثاني من هذا العام. على أن يتم إطلاق هذه الخدمة في كافة البعثات حال استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

１. الدخول الى الرابط التالي:

https://eservices.cspd.gov.jo/index-rtl.html أو من خلال الدخول للموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات www.cspd.gov.jo

٢. اذا كان لديك حساب يمكنك الدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقديم الطلب.

٣. اذا كنت مستخدم جديد يتعين عليك التسجيل (تسجيل حساب جديد) ومن ثم يتاح لك تقديم الطلب.

٤. يمكن لرب الاسرة التقديم لكافة افراد اسرته بعد التسجيل.

٥. عند الانتهاء من تقديم الطلب تظهر عبارة “تم تقديم الطلب بنجاح”.

٦. يمكن الحصول على رقم الطلب وحالته، للمتابعة من خلال الحساب الذي تم انشاؤه.

٧. يتم استلام رساله نصية على الهاتف المحمول و/او البريد الالكتروني الخاص بمتلقي الخدمة لدى استكمال الموافقات اللازمة.

٨. يقوم صاحب الطلب بعد ذلك بمراجعة السفارة لدفع الرسوم والغاء جواز السفر القديم واستلام الجواز الجديد.

٩. للمزيد من الاستفسار يمكن التواصل مع السفارة المعنية.