إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لطلبات عملاء “المناصير”

عمان- أطلقت المناصير للزيوت والمحروقات خدمة الدفع الإلكتروني لطلبات العملاء من مادة الديزل من خلال خدمة الدفع “إي فواتيركم”.

وقال المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير “إن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالأردن يعد جزءا من برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي سيمكن الجميع سواء أفرادا أو مؤسسات من الدفع لدى الجهات المتعددة بكل سهولة ويسر من خلال هذه النوعية من الخدمات”.

وأشار المناصير إلى أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة “إي فواتيركم”، وتم تفعيلها مؤخرا، في إطار حرصها على إيجاد حلول الدفع الإلكترونية التي تتصف بالسهولة والمرونة، وتتيح لعملاء الشركة الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني بدون عناء أو تعب، بالإضافة الى درجة الأمان العالية والدقة والسرعة بالإنجاز.

وأوضح أيضاً أن الاتفاقية شملت العمل على مراحل عدة لتوفير وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وكمرحلة أولى، قامت الشركة بتفعيل خدمة نظام “إي فواتيركم” للجمهور عبر نقاط البيع داخل أسواق “لومي ماركت” المنتشرة في جميع محطات المناصير لجعل عملية الدفع أكثر سهولة وملاءمة للجميع. لذا جاءت هذه الخطوة لإتاحة الفرصة للعامة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها نظام “إي فواتيركم” كونها في متناول الجميع ومتاحة داخل فروع أسواق “لومي ماركت” في محطات المناصر، إضافة لما تقدمه من سهولة الاستخدام والتحكم الكامل والآمن بمواعيد وكيفية سداد الفواتير أو الرسوم مهما كانت الجهات المحصلة.

وأضاف الى أنه تم الانتهاء، الأسبوع الحالي، من المرحلة الثانية وأصبح الآن بإمكان عملاء الشركة تسديد قيمة فواتير طلبات الديزل إلكترونياً عبر نظام “إي فواتيركم” من دون الحاجة إلى استخدام الدفع النقدي أو البطاقات الائتمانية، ويتم ذلك بموجب اقتطاع قيمة الفاتورة من حساب العميل البنكي مباشرة.

ومن المقرر أيضاً أن يتم توسيع نطاق الخدمة قريباً في المرحلة المقبلة لتوفير خدمات الدفع وتغذية حسابات عملاء الشركة من مشتركي حلول الدفع ومستخدمي بطاقات المناصير للمحروقات وحلول إعادة التعبئة.

وأكد أن وصولات المقبوضات التي تصدر لقبض القيم المدفوعة للشركة من خلال “إي فواتيركم” معتمدة كوصول رسمية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، شريطة إرفاق الإشعارات الإلكترونية الخاصة بهذه الوصولات ليتم تدقيقها وقبولها وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.

ويعد “إي فواتيركم” نظاماً إلكترونياً لعرض وتحصيل الفواتير على مدار الساعة، وهو نظام مملوك من قبل البنك المركزي الأردني، ويتم تشغيله من قبل شركة “مدفوعاتكم” للدفع الإلكتروني، وهي خدمة مجانية.