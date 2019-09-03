إطلاق خدمة المزادات الإلكترونية (فيديو)

عمان- الغد- اطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء خدمة المزاد الالكتروني لاول مرة في المملكة ، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، وتمكن الخدمة مستخدميها من اجراء المزادات على المركبات والعقارات والاموال المنقولة في دوائر التنفيذ لدى جميع المحاكم والاشتراك فيها الكترونياً.

وقال التلهوني إن اطلاق الخدمة في مرحلتها الاولى سيكون محصورا بالمزاودة على المركبات الكترونياً في أربع دوائر وهي : دوائر تنفيذ عمان وغرب وشمال وشرق عمان ، وذلك لأن ما يقارب ال 69% من مزادات المركبات في المملكة تتم في هذه الدوائر الاربعة ، مشيراً الى أنها ستكون متاحة لدى باقي الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي ، فيما ستشمل المزاودة على الملكيات الاخرى في الربع الاول من العام القادم .

وبين التلهوني أنه وبناءاً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين ،وفي اطار اولويات عمل الحكومة للعامين (2019-2020) ، اتخذت الوزارة عدة اجراءات في سبيل ترجمة الاولوية المتعلقة باستكمال اتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات المقدمة فيها ، فكانت هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات الالكترونية لعام 2019 ضمن خطة التحول الالكتروني للوزارة للاعوام (2018- 2020) .، مضيفاً ان لدى الوزارة 19 خدمة الكترونية دعماً للجهاز القضائي خلال العام الحالي .

مؤكداً على ان هذه الخدمة تهدف الى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مدين أو دائن ، من خلال الوصول الى أكبر عدد من المزاودين وتحصيل الثمن الاعلى للملكيات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ ، بما يحفظ حقوق المدينين والدائنين ، وتسهيل الاجراءات ، واختصار الوقت والجهد على المزاودين ، وتخفيف أعداد المراجعين على دوائر التنفيذ بحيث تمكن الخدمة الاطلاع على المزادات ومواعيدها وتفاصيل المركبات والاشتراك في المزاد ودفع تأمين المزاد الكترونياً .

واوضح التلهوني أن الوزارة قامت باطلاق تجريبي للخدمة قبل شهرين ، وكانت النتائج مرضية فيما يتعلق بعملية المزاودة ، حيث كانت المزاودة التقليدية بين (5-7) مزاودين في المزاد الواحد ، وبعد تطبيق عملية المزاودة الالكترونية خلال الفترة التجريبية زاد عدد المزاودين المشتركين بالمزاد الواحد من اربع الى خمس اضعاف .

وأشار التلهوني الى ان الوزارة وفرت هذه الخدمة على الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة من خلال الدخول الى رابط خدمة المزادات (https://auctions.moj.gov.jo (والذي يعرض جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمزاد ومن يرغب بالدخول والاشتراك بالمزاد فعليه مراجعة أقرب محكمة لديه لتوثيق بياناته الشخصية لمرة واحدة فقط ، مضيفاً أن عملية توثيق البيانات هي مسألة مؤقتة ، سيتم تجاوزها عند اطلاق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عملية التوثيق الالكتروني لجميع المواقع الحكومية ليتم لاحقاً انشاء حساب له على النظام ليتمكن من المزاودة ودفع مبلغ تأمين المزاودة الكترونياً.

وأشار الى أنه تم ربط عملية المزادات الالكترونية بمبدأ الاشتمال المالي التي بدأت به الحكومة في اجراءات الدفع والقبض تحقيقاً للمصلحة العامة , وتم تفعيل خدمة الدفع الالكتروني ليتمكن المزاود من دفع قيمة تأمين المزاودة الكترونياً ، واسترداده الكترونياً عند انتهاء المزاد ، وهذا الامر يستغرق مدة لا تتجاوز (24) ساعة ، بعد أن كان سابقاً يحتاج مدة تتراوح من عشرة ايام الى اسبوعين .

ولفت الى أنه تم عمل ورش تدريبية استهدفت الموظفين والمزاودين والخبراء ، حيث تم الانتهاء من تدريب الموظفين ، وانتهاء المرحلة الاولى من تدريب المزاودين والخبراء ، وسيتم استكمال تدريبهم في كافة محافظات المملكة ، من اجل تعريفهم بالخدمة وكيفية استخدامها.

وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض فيديو يوضح كيفية الدخول الى الخدمة ، والاشتراك بالمزاودة ، ودفع قيمة تأمين المزاودة ، وصولاً الى قرار احالة المزاد , وبث مباشر لاحدى المزادات على مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني .