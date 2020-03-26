إطلاق خدمة “النشمي أصفر دليفري” لتأمين المواد الغذائية لكافة مناطق المملكة

عمان – أعلن محمد علي الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة النشمي أصفر عن إطلاق خدمة الدليفري التي ستسهم في تأمين المواد الغذائية والأدوية للمواطنين في كافة محافظات المملكة بما فيها المدن والقرى النائية خلال فترة الحجر الصحي المفروضة للسيطرة على تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وستعمل شركة النشمي أصفر دليفري التي باشرت أعمالها خلال الأيام القليلة الماضية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية لإيصال المواد الغذائية إلى المواطنين في كافة محافظات المملكة من خلال أسطولها المجهز والذي يتألف من التاكسي الأصفر وسيارات العمومي.

وستعمل شركة النشمي أصفر دليفري من خلال ثلاثة محاور؛ المواطنين من جهة والمحال التجارية من جهة أخرى بالإضافة إلى نشامى التاكسي أصفر.

وفصّل الصفدي آلية عمل خدمة النشمي أصفر دليفري التي تتمثل في وسيلتين رئيستين تتألف الأولى من الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على الرقم 0795777724 والمجهز لاستقبال طلبات المواطنين من الاحتياجات الغذائية والأدوية ومن ثم تحديد أقرب محل تجاري لمنطقة سكنهم حيث يجهز المحل التجاري الطلبية ويتم تحديد أقرب نشمي لإرسال التنبيه له ليقوم بدوره بتوصيل الطلبية للمواطنين وذلك من خلال أكثر من 230 موظفاً مدرباً لاستقبال طلبات المواطنين والتعامل معها بكفاءة وحرفية من خلال التواصل مع أقرب المراكز والمحال التجارية لمناطق سكنهم فضلاً عن 100 موظف يجري تدريبهم في هذه الفترة.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في تحميل التطبيق على الهواتف الذكية والتي سيقوم من خلالها المواطن بالتسجيل من خلال تعبئة المعلومات الخاصة به وبمكان سكنه ومن ثم يقوم بتحديد طلباته من الاحتياجات الغذائية ليتم تحديد أقرب محل له من خلال خاصية الGPS ليقوم أقرب نشمي بتوصيلها له.

وسيتاح للمواطنين الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الائتمانية من خلال مركز الاتصال الهاتفي أو عبر التطبيق بالإضافة إلى الدفع النقدي عند التوصيل.

وأوضح الصفدي أنه سيتم تحديد المحال التجارية التي ستعمل على خدمة المناطق المختلفة في المملكة مشدداً على أن شركة النشمي أصفر ستزود أصحاب التكاسي وعددها 18-20 ألف سيارة من التاكسي الأصفر والسيارات المصرح لها بالعمل حيث سيتم توزيع السيارات بحسب الكثافة السكانية للمناطق المختلفة.

وشدد الصفدي على أن آلية التوصيل ستشمل جميع مناطق المملكة بما فيها القرى النائية من خلال الباصات والسيارات المتوسطة (بيك أب) والتي ستحصل على التصاريح اللازمة للعمل والتوزيع لنقل المواد والمستلزمات الأساسية.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتعقيم جميع التكاسي كما سيقوم السائقون بارتداء القفازات وتعقيم النقود بصورة مستمرة لضمان أعلى معايير السلامة أثناء التسليم والاستلام حيث تعمل الشركة على استصدار دليل استخدام للسائقين والمواطنين على حد سواء لضمان الالتزام بأعلى معايير التعقيم والنظافة لتحقيق السلامة للمواطنين.

ومن شأن هذه الطريقة أن تمكن المواطنين من الالتزام بالحجر الصحي وحظر التجول المفروضين لتطويق انتشار فيروس كورونا من خلال تمكين المواطنين من الحصول على كامل احتياجاتهم طوال فترة الحظر التي قد تمتد لأسابيع.