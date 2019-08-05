إطلاق خدمة لغة الإشارة في معارض “Orange الأردن”

عمان- أطلقت Orange الأردن مؤخراً خدمة لغة الإشارة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك من خلال تطبيق “Sign Book” للاتصال المرئي، الذي تم تطويره من قبل شركة ناشئة انضمت للموسم السادس من برنامج Orange الأردن لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG”.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، تيري ماريني: “إننا نبذل أقصى جهودنا لتحقيق الأفضل لزبائننا على اختلاف احتياجاتهم، واهتمامنا بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يعدُّ جزءاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه”.

وبيّن ماريني أن هذه الخدمة حققت أهداف برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية في جانبين، حيث جسّد مشروع “Sign Book” مفهوم دعم الشباب المبتكِر من خلال منصة “BIG”، والذين يقدمون أفكار خدمات تمسّ فئات مجتمعية متعددة تمّ تحويلها إلى مشاريع منتجة على أرض الواقع، من خلال تبنّيها والعمل بها. ومن جهة أخرى عزّزت الشركة دورها كشريك رقمي مميز للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين توليهم كل اهتمام وتؤمن بأن من حقهم الحصول على حلول ابتكارية تسهّل عليهم الوصول إلى تلبية متطلباتهم بكل سلاسة ومرونة.

وتوفّر Orange الأردن خدمة لغة الإشارة لأكبر عدد ممكن من زبائنها، وذلك من خلال معارضها المختلفة المنتشرة في المملكة في عمان، إربد، عجلون، المفرق والزرقاء، حيث قامت بتدريب موظفي معارضها على كيفية تقديم الخدمة لطالبيها والتواصل معهم بكل يسر وسهولة.

وتعمل Orange الأردن على ابتكار كل ما يساهم في تحقيق شعارها القائم على تقريب الناس من كل ما يهمهم، وتعزيز رؤيتها المتمثلة في أهمية تسهيل الحياة اليومية لزبائنها، أينما كانوا في المملكة وعلى اختلاف فئاتهم وشرائحهم.