إطلاق خطة تطوير آليات جذب السياح وإطالة أمد إقامتهم في البترا

حسين كريشان – عقدت اللجنة الحوارية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا، جلستها التشاورية الثانية مع ممثلي القطاع السياحي في البترا، لمناقشة أبرز محاور الخطة.

وتأتي الخطة ضمن مشروع مشترك بين الوكالة اليابانية (جايكا) وسلطة إقليم البترا يستمر على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وبحثت اللجنة في الجلسات التي ترأسها رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات ، سبل تعزيز تنافسية القطاع السياحي والوضع الإقليمي وأثره على القطاع السياحي الوطني، وسبل تطوير آليات جذب السياح، وإطالة أمد إقامتهم في البترا، وتطوير المرافق السياحية لجذب المزيد من السياح.

وأشار الفرجات إلى ضرورة تكاتف الجهود وتطوير الآليات من أجل توسعة نطاق الخدمات السياحية وتطويرها بما يتناسب مع القيمة التاريخية ومكانة البترا على خارطة السياحة العالمية بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويعزز تنافسية البترا عالمياً.

وأكد الممثل العام لمكتب الوكالة اليابانية (جايكا) في الأردن، أهمية تطوير المنتج السياحي في البترا، مبينا أن هذه الخطة ستحدد التوجه السياحي للمنطقة إلى جانب تحديد المنتجات والتجارب السياحية المتوافرة والفرص وأولويات التطوير وآلية العمل لتنفيذ تلك الأولويات.

وحضر الجلسة أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي والممثل العام لمكتب جايكا في الأردن واكوي، والخبراء اليابانيين القائمين على تطوير الاستراتيجية وممثلو القطاع السياحي في الأردن وعدد من الجهات ذات العلاقة.

يشار أن الوكالة اليابانية مولت مشروع “متحف بترا” الذي جرى افتتاحه سنة 2016 ، بهدف تطوير المنتج السياحي في البترا.