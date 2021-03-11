إطلاق دليل إرشادي في ريادة الأعمال موجّه للصغار واليافعين

إبراهيم المبيضين

عمان- أطلقت شركة ” انتروجيت” – المؤسسة المتخصصة في نشر ثقافة الريادة والإبداع بين الصغار واليافعين – مؤخرا مفكرة دليل مسار رحلة اليافعين في ريادة الاعمال لتكون مرجعا ومرشدا للصغار ضمن الفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة لمساعدتهم وتوجيههم في البناء والتخطيط لافكارهم ومشاريعهم الريادية.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ” انترو جيت” سمر عبيدات ان اطلاق هذا الدليل ياتي في اطار رؤية المؤسسة التي تقوم على نشر وتوعية الصغار واليافعين بمفاهيم ريادة الاعمال واهميتها لهم لبناء المستقبل، والمساهمة في التاسيس لجيل يقبل على الابتكار والاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد دائما على الوظائف التقليدية في المستقبل. واوضحت عبيدات ان مفكرة دليل مسار رحلة اليافعين في ريادة الأعمال هي ” دليل ومرجع للطلبة يساعدهم على التخطيط لمشاريعهم الريادية، من خلال مجموعة من الأسئلة والتدريبات التي توجههم وتساعدهم على التفكير في طرق مبتكرة”.

وياتي اطلاق هذا الدليل من قبل مؤسسة ” انتروجيت” تزامنا مع اطلاق المؤسسة النسخة الثانية من مسابقتها الوطنية لرياديي الاعمال لليافعين وهي مسابقة وطنية مفتوحة لجميع الطلاب والصغار واليافعين ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة في جميع محافظات المملكة. إلى ذلك اكدت عبيدات ان الدليل الجديد يحوي الكثير من الارشادات والتدريبات للصغار على الفهم والتخطيط للمشاريع الريادية مما يمكنهم من اكتشاف نقاط القوة في شخصيتهم، ونقاط الضعف وتحسينها. واشارت إلى ان الدليل يحوي ارشادات تمكن الصغار من اكتشاف المهارات والصفات الريادية لديهم.

ولاهمية الافكار غير التقليدية لنجاح المشاريع الريادية قالت عبيدات ان ان الدليل يمكن الصغار من الخروج بفكرة غير تقليدية ومبتكرة، ويعلمهم الخطوات اللازمة للتخطيط لهذه الفكرة وتحويلها لمشروع . واضافت ان الدليل يحوي ارشادات وتدريبات وخططا ونماذج اعمال لتتبع مراحل تطوير فكرته.

واكدت ان هذا الدليل سيساعد على تنمية مهارات الادارة والتخطيط والثقافة المالية ويعطيهم مساحات للتعبير عن الافكار.

وشركة Entro Gate التي اطلقت المسابقة هي شركة اسستها سمر عبيدات في العام 2018 بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في الأردن، والشركة تشرف بشكل رئيس على مشروع ريادي الأعمال الصغير الذي يهدف إلى تحسين منظومة التعليم في الأردن والتركيز على تعليم الطلاب مهارات المستقبل (المهارات التي لا تعلمها مدارسنا) والمتمثلة بمهارات ريادة الأعمال والابتكار من خلال دمج ريادة الأعمال بالتعليم.

وبرنامج ريادي الأعمال الصغير هو برنامج تدريبي يستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة لتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال والإبداع والابتكار ضمن منهاج تدريبي مخصص للبرنامج ، وذلك إيماناً باهتمام الشركة بإنشاء جيل يتجه نحو الريادة ، حيث يستهدف طلاب المدارس( من عمر 12 إلى17 سنة ) ، في مدارس الاردن ضمن اتفاقية تم توقيعها لمدة خمس سنوات بين شركة مدخل لإدارة المشاريع ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ البرنامج من خلال تخصيص حصتين في الأسبوع لتعليم الطلاب مهارات ريادة الأعمال والابتكار.