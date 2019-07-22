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إطلاق دورة “الإنجليزي للجميع” في “جمعية خليل السالم”

منذ ساعة واحدة

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عمان- أطلقت جمعية خليل السالم الدورة التأسيسية في اللغة الانجليزية للأطفال والتي ضمت أكثر من سبعين طالبا في يومها الأول الذي أقيم في مركز خليل السالم الثقافي.
وتأتي الدورة مساهمة من الجمعية في تأهيل الأطفال من المجتمع المحلي في جوانب مختلفة ومساعدتهم في تحصيلهم الأكاديمي والمعرفي؛ حيث تشمل هذه الدورة الأطفال من الصف الأول ولغاية الصف السادس.
يذكر أن جمعية خليل السالم هي أول جمعية مغلقة في الأردن وتأتي ضمن مدينة وقفية تحتوي على مسجد وحديقة عامة ومركز ثقافي وخيام فعاليات وأرض زراعية ومكتبة عامة، وتسعى لإعادة مفهوم المسجد كما كان في فجر الإسلام مركزاً لكل مجالات الحياة.

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