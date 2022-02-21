إطلاق دورة مُتخصصة حول “السلامة المهنية ” في نقابة الصحفيين

انطلقت (اليوم الاثنين) في نقابة الصحفيين فعاليات دورة “السلامة المهنية للصحفيين”، التي ينظمها مركز التدريب في نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وتستمر لمدة يومين متتالين.

وقال رئيس لجنة الاشراف على مركز التدريب في نقابة الصحفيين، الزميل عماد عبد الرحمن، ” يعمل مركز التدريب اليوم ضمن مسارين رئيسيين الاول يُعنى بالتدريب وتطوير القدرات ، من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي يطرحها المركز، وقد تم تنفيذ دورتين منذ بداية العام الحالي، وهذه الدورة الثالثة، والمسار الثاني فتح الباب أمام الزملاء وأبنائهم للحصول على منح جامعية وأكاديمية بالتعاون مع عدد من الجامعات من خلال إتفاقيات تعاون تنظم عملية الاستفادة من هذه المنح، مع إمكانية بحث إقرار منح الدبلوم المهني والمتخصص سواء للعاملين أو المتعطلين عن العمل، من أجل تعزيز فرصهم بالحصول على فرص عمل مستقبلاً” .

وأضاف في كلمة الافتتاح ، ان هذه الدورة تأتي استكمالاً لدورة السلامة المهنية للصحفيين التي عقدت الاسبوع الماضي نسختها الاولى في إقليم الشمال، ضمن المسار التدريبي ورؤية المركز الاستراتيجية لتحقيق التميز والريادة ، ومسايرة التقدم التقني والرقمي في مجال الاعلام بكافة أشكاله وفنونه، خصوصاً وأن التأهيل والتدريب المستمر أصبح عاملاَ أساسياً للنهوض بالقطاع الاعلامي ،تلبية لإحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي، وتمكين الاعلاميين الاردنيين من التعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة والتطور المستمر في عالم الاعلام والاتصال.

وأضاف ان مركز التدريب يسعى لأن يكون الممثل الرئيسي للتدريب محلياً ودولياً في هذا القطاع كونه صدر بموجب نظام نشر بالجريدة الرسمية ويمنح شهادات قانونية ومعتمدة ، وبالتالي لديه الصفة القانونية والمهنية التي تؤهله ليكون مركزاً معتمداً لدى المؤسسات الراغبة في تدريب منتسبيها في هذا المجال.

وقالت االمدربة الزميلة خولة ابو قورة ، إن الدورة تهدف الى تعزيز مفهوم السلامة المهنية للصحفيين ،وتقديم شرح مفصل للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإعلامي خلال التغطيات الميدانية، وتقييمها، وكيفية بناء “المخطط التشغيلي” للتغطية قبل النزول للميدان في أي مكان في العالم.

كما اوضحت ان الدورة تناقش أيضاً كيفية التعامل مع الاحداث الميدانية كالمظاهرات وتغطية المناطق الساخنة في الاقليم ومناطق النزاع المختلفة ، اضافة الى موضوع السلامة الرقمية وأمن المعلومات ، خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وطرق حماية البيانات والأجهزة الشخصية من الاختراق أو القرصنة الإلكترونية، وسبل السلامة للصحفيين والصحفيات الاستقصائيين، من خلال سلسلة تدابير إحترازية يمكن اتخاذها سواء في العمل المكتبي والآخر الميداني.

واوضحت أن الدورة تتضمن أيضًا كيفية تعامل الصحفيات والصحفيين خلال الكوارث الطبيعية مثل الثلوج والصحية وجائحة كورونا، والدورة ثمرة تعاون نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي، الذي يتبنى برنامجًا لتأهيل وتدريب مدربي سلامة مهنية من العالم العربي.