إطلاق رحلة فل الفل مع كيا نيرو 2020

عمان- بعد دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام 2017 كأوفر سيارة هايبرد في العالم خلال تجربتها في الولايات المتحدة الأميركية، حققت كيا نيرو 2020 الجديدة رقما قياسيا جديدا بتحديها ظروف الطرق الأردنية الصعبة، وقطعت المملكة من أقصى شمالها لأقصى جنوبها ذهاباً وإياباً بتعبئة خزان الوقود لمرة واحدة فقط دون الحاجة لإعادة تعبئة الوقود، وذلك ضمن » رحلة فُل الفُل « مع الفنانين والاعلاميين والمؤثرين المعروفين: ونهو تشونج ورهف صوالحة ووسام طبيلة ومؤيّد حداد.

وقد لاقت هذه الرحلة تفاعلاً كبيراً من جماهير ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، عبر حسابات الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن ، وحسابات المؤثرين المشاركين في التحدي، حيث تابع الجمهور تطورات الرحلة ومحطات التوقف منذ بدء الرحلة وحتى نهايتها.

وبهذه المناسبة، قال محمد عليان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن: ” يسعدنا كثيراً ان نقوم بإجراء مثل هذه الأنشطة المبتكرة، والتي تجسّد على أرض الواقع مزايا سيارات كيا موتورز، و منها كيا نيرو الجديدة، التي حطمت رقما قياسيا العام 2017 في الولايات المتحدة في مجال توفير الوقود، وقد سررنا كثيرا بالتفاعل الكبير الذي أبداه محبو كيا في الأردن وردود أفعالهم الايجابية خلال متابعتهم لمجريات الرحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونعدهم بالمزيد من هذه التجارب مستقبلاً”.

وتحقق كيا نيرو 2020 الجديدة التوازن بين الاداء والعزم القوي للمحرك مع التوفير الافضل للوقود في سيارة واحدة، بفضل تقنية الهجين المتطورة بالاضافة الى البطارية المصنوعة من مادة الليثيوم ايون المكوثر والتي تحقق المستحيل في مجال توفير الوقود.

وتمتاز كيا نيرو بتصميم جذاب ورائع من الداخل والخارج، وهي تتيح رحابة متميزة في مقصورتها لخمسة ركاب، بالإضافة لمساحة تخزين واسعة للامتعة في الصندوق الخلفي للسيارة.