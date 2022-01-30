إطلاق سراح أميركي قضى 20 عاماً بالسجن بعد اعتراف توأمه بارتكاب الجريمة

أُطلق سراح رجل أميركي من مدينة شيكاغو قضى ما يقرب من عقدين في السجن بتهمة القتل العمد يوم الأربعاء، بعد أن اعترف شقيقه التوأم بارتكاب الجريمة.

أفادت صحيفة «نيويورك بوست» أن كيفين دوغار، البالغ من العمر 44 عاماً، الذي أطلق سراحه من سجن مقاطعة كوك في شيكاغو، أدين في عام 2003 فيما يتعلق بإطلاق النار على أعضاء أحد العصابات.

في عام 2016. اعترف شقيقه التوأم، كارل سميث، بارتكاب الجريمة في المحكمة وقال إنه انتحل شخصية شقيقه وكان مسؤولاً عن إطلاق النار.

ونُقل عن سميث قوله في المحكمة: «كنا نتصرف كواحد».

وتابع: «كنا نتصرف مثل بعضنا بعضاً. لقد تظاهر بكوني أنا، وتظاهرت بأنني هو».

وقبل اعترافه في المحكمة، قام سميث بالاعتراف لأخيه بالأمر قبل ثلاث سنوات. وكتب في رسالته عام 2013: «يجب أن أنزعها من صدري قبل أن تقتلني».

وتابع: «لذا سأدعو أن تسامحني… أنا من أطلق النار وقتل الرجلين الأسودين في شيريدان في تلك الليلة».

في رسالة ثانية، كتب: «السبب في أنني لم أعترف في ذلك الوقت هو أنني لم أستطع العثور على القوة للقيام بذلك».

بينما حكم قاضٍ بعدم مصداقية اعترافه في 2018، نقضت محكمة الاستئناف ذلك لاحقاً.

بدأ قاضٍ آخر مؤخراً في مراجعة القضية بعد تقديم استئناف في جامعة نورث وسترن.

وقال محامي دوغار، رونالد صافر، يوم الأربعاء: «يشعر بسعادة غامرة لكونه حراً ولكنه يتكيف أيضاً مع عالم مختلف تماماً عن العالم الذي غادره قبل 20 عاماً عندما تم القبض عليه بسبب هذه الجريمة التي لم يرتكبها».

وسميث مسجون بالفعل ويقضي 99 عاماً في السجن بتهمة السطو المسلح الذي أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في عام 2008.

سيقضي دوغار 90 يوماً في منشأة سكنية انتقالية كشرط للإفراج عنه.-(وكالات)