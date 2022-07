إطلاق سيارة هيونداي أيونك 6 “المنسابة الكهربائية” بمدى ممتد ومساحة شخصية مبتكرة

· تم تصميم السيارة الكهربائية بالكامل القادمة من هيونداي موتور لتكون مكانًا خاصاً لتتواجد فيه براحة.

بطارية بقدرة 77.4 كيلووات في الساعة، مقترنة بشكل منحوت ديناميكيًا لتوفير مدى مسير مقدر بأكثر من 610 كم من النطاق الكهربائي بالكامل بشحنة واحدة.

مع استهلاك الطاقة المقدر بأقل من 14 كيلو واط في الساعة / 100 كم ، ستكون أيونك 6 واحدة من أكثر السيارات الكهربائية كفاءة في استخدام الطاقة في السوق.

بمراعاتها احتياجات الركاب ، تقدم أيونك 6 تصميمًا داخليًا مريحًا على قاعدة عجلات مقاس 2950 مم مع ميزات هادفة ترتقي بتجربة التنقل الكهربائي.

إضاءة محيطية ثنائية اللون مع مزامنة السرعة ، ضبط أداء EV لتحسين تجربة القيادة الشخصية لأيونك 6

النظام الأساسي الكهربائي العالمي E-GMP لمجموعة هيونداي موتور لتمكين الشحن فائق السرعة بقوة 800 فولت من 10 إلى 80 بالمائة في 18 دقيقة فقط

تتوفر تحديثات برامج المساعدة المتقدمة للسائق والتحديثات عبر الهواء (OTA)

هيونداي تكشف النقاب عن الفيلم الرقمي الأول في العالم أيونك 6 تحت مفهوم “أيقظ عالمك”

دبي ، 14 يوليو ، 2022 – أطلقت شركة هيونداي موتور سيارة أيونك 6 IONIQ “المنسابة الكهربائية” Electrified Streamliner التي طال انتظارها بفيلم رقمي عالمي يعرض للمرة الاولى (https://youtu.be/GVcXwIL9OFw). كنموذج جديد في العلامة التجارية أيونك IONIQ الكهربائية بالكامل، فإن مجموعة “المنسابة الكهربائية” من التقنيات المتقدمة، والمساحة والميزات المخصصة، ومدى المسير الممتد تعيد تعريف حدود التنقل الكهربائي.

توفر أيونك IONIQ 6 مدى مسير كهربائي يزيد عن 610 كم، وفقًا لمعيار إجراء اختبار مدى المسير المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP)، بالإضافة إلى إمكانية الشحن المتعدد فائقة السرعة 400-V / 800-V التي أصبحت ممكنة بواسطة النظام الكهربائي العالمي المعياري لمجموعة هيونداي موتور (E-GMP). كما أنه يحتوي على أكثر تصميم ديناميكي هوائي لهيونداي حتى الآن ومجموعة من الميزات التمكينية، مثل الإضاءة المحيطة ثنائية اللون، وإضاءة مزامنة السرعة، وضبط أداء EV، وتصميم الصوت النشط الكهربائي (e-ASD)، مما يعزز تجربة القيادة والتنقل الكهربائية.

قال جيهون تشانج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: “إن أيونك IONIQ 6 هي الخطوة الطموحة التالية في إستراتيجية هيونداي موتور لتسريع انتقالها إلى الكهربة وإلى مكانتها كشركة عالمية رائدة في السيارات الكهربائية”. “ستوفر أيونك IONIQ 6 المنسابة الكهربائية Electrified Streamliner تجربة فريدة ومميزة للسائقين والركاب، محسّنة بكل الطرق لإعادة تعريف التنقل الكهربائي.”

مساحة داخلية مخصصة مصممة ليسهل التعايش معها

تستفيد “المنسابة الكهربائية” من نظام E-GMP لتوفير قاعدة عجلات طويلة للغاية يبلغ قطرها 2950 مم، مدعومة بعجلات باختيار مقاس 20 بوصة أو 18 بوصة. بطول إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 4855 ملم، وعرض يبلغ 1880 ملم وارتفاع 1495 ملم تمتاز أيونك 6 IONIQ بمظهر أنيق وعصري وسط بحر من المركبات الكهربائية الشبيهة.

قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي ورئيس قسم تجربة العملاء، شركة هيونداي موتور: “تم تصميم أيونك IONIQ 6 وهندستها لتحسين حياتنا اليومية بسلاسة كمساحة لإيقاظ إمكاناتك”. “تم التفكير بدقة في التصميم الداخلي المبتكر كمساحة شخصية تشبه الشرنقة، معززة بأحدث التقنيات لخلق تجربة قيادة آمنة وممتعة وخالية من الإجهاد. تمثل المقصورة الداخلية الفسيحة، المصممة باستدامة وسهولة بالاستخدام في صميمها، مرة أخرى خطوة إلى الأمام للسيارات الكهربائية، وذلك بما يتماشى مع قيم عملائنا “.

تم تطوير التصميم الداخلي لأيونك 6 IONIQ بشكل خاص ليكون بمثابة ملاذ مريح وشخصي. تسمح الإضاءة المحيطة ثنائية اللون للسائق بتخصيص شكل ومظهر المقصورة الداخلية من خلال الاختيار من بين مجموعة من 64 لونًا وستة موضوعات محددة مسبقًا. يضيف وضع Speed Sync Lighting العاطفة إلى تجربة القيادة من خلال تغيير سطوع الإضاءة الداخلية في الصف الأول بناءً على سرعة السيارة.

تعزز مقاعد الاسترخاء المريحة الاختيارية في الصف الأول من الراحة عن طريق تعديل زاوية المقعد. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع جميع مقاعدها خصيصًا للطرازات الكهربائية بالكامل، وهي أرق بنسبة 30 بالمائة تقريبًا من تلك الموجودة في الطرز التقليدية الأخرى، مما يوفر مساحة أكبر للركاب. تتوفر أربعة منافذ USB من النوع C، وواحد من النوع A لتحسين راحة العملاء.

تم تحسين تجربة القيادة المخصصة لأيونك IONIQ 6 بشكل أكبر من خلال نظام EV Performance Tune-up، والذي يسمح للسائق بضبط جهد التوجيه، وقوة المحرك، وحساسية دواسة الوقود، ووضع خط القيادة بحرية. يمكن للسائقين إنشاء مجموعة متنوعة من المجموعات المختلفة بنقرات قليلة على الأزرار لتلبية احتياجاتهم الفردية.

تمتاز أيونكIONIQ 6 بتقنية e-ASD، وهي تقنية تجعل المركبات الكهربائية أكثر إثارة وملاءمة للناس. تمت إضافة الصوت المثالي الذي يشبه سفينة الفضاء إلى المقصورة، ويتغير نسيج الصوت بناءً على حالة قيادة السيارة.

قال سانغ يوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز تصميم هيونداي: “تربط IONIQ 6 التقارب العاطفي للوظائف بالجمال”. “التصميم الانسيابي المميز هو نتيجة التعاون الوثيق بين المهندسين والمصممين، مع الاهتمام المفرط بالتفاصيل والقيم التي تتمحور حول العملاء في جوهرها. لقد أنشأنا أيونك IONIQ 6 كشرنقة واعية توفر مكانًا مخصصًا للجميع “.

توفير قوة وطاقة وافرة

تتوفر أيونك IONIQ 6 مع مجموعة من محركات الدفع وحزم البطاريات لتناسب احتياجات كل عميل. يمكن دمج البطارية طويلة المدى ذات قوة 77.4 كيلووات في الساعة مع خيارين للمحركات الكهربائية، إما بالدفع الخلفي (RWD) أو الدفع الرباعي (AWD). يعد المحرك المزدوج الأفضل في فئته هو خيار الدفع بجميع العجلات (AWD) الذي ينتج طاقة مجمعة تبلغ 239 كيلو واط و 605 نيوتن متر من عزم الدوران. يمكن أن ينتقل أيونك 6 IONIQ من 0 كم / ساعة إلى 100 كم / ساعة في 5.1 ثانية.

تمتاز أيونك IONIQ 6 بمعدل استهلاك طاقة مذهل. يُقدر استهلاك الطاقة للبطارية القياسية بقدرة 53 كيلو وات في الساعة مع إطار 18 بوصة وخيار محرك الدفع الخلفي بأقل من 14 كيلو وات في الساعة / 100 كم، ذلك وفقًا لمعيار WLTP. وهذا يجعل أيونكIONIQ 6 واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استخدام الطاقة في السوق.

يمكن أن تدعم بنية E-GMP من أيونك IONIQ 6 كلاً من البنية التحتية للشحن 400-V و800-V، مع شحن 800-V كمعيار؛ يمكن أن تستوعب شحن 400 فولت دون الحاجة إلى مكونات أو محولات إضافية. مع شاحن بقوة 350 كيلو واط، يمكن شحن IONIQ 6 من 10 بالمائة إلى 80 بالمائة في 18 دقيقة فقط.

توفر أيونك IONIQ 6، مثل أيونكIONIQ 5 قبلها، وظيفة مبتكرة لتحميل المركبة (V2L) التي تتيح للعملاء شحن أي أجهزة كهربائية – مثالية لتشغيل الضروريات أثناء انقطاع التيار الكهربائي، أو التخييم، أو المشاريع الخارجية. يتم تمكين V2L باستخدام محول ملحق متاح ويدخل في منفذ الشحن الخارجي. بالإضافة إلى منفذ الطاقة الخارجي، يوجد منفذ ثانٍ أسفل مقعد الصف الخلفي لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة الأخرى.

تمكين التكنولوجيا والميزات الهادفة

تدمج لوحة القيادة المعيارية التي تعمل باللمس من أيونك6 IONIQ شاشة عرض معلوماتية تعمل باللمس بالكامل مقاس 12 بوصة، ومجموعة رقمية مقاس 12 بوصة تضم تقنيات متقدمة لتجربة مستخدم رقمية محسّنة يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتهم.

يوفر نظام المعلومات والترفيه في أيونك 6 IONIQ خرائط الوصول للشحن في الوقت الفعلي بناءً على حالة الشحن الحالية. تساعد خدمات السيارة المتصلة بالنظام أيضًا في البحث والتخطيط لأفضل مسار لتضمين محطة شحن على طول الطريق.

وتظهر تطبيقات الهواتف الذكية Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل رائع على هذه الشاشة العريضة. يتوفر دعم الاتصال Bluetooth متعدد التوصيلات، بحيث يمكن إقران جهازين في نفس الوقت – أحدهما للمكالمات الهاتفية والآخر لبث الموسيقى. تم وضع مكبرات الصوت الثمانية لنظام الصوت Bose المتميز، بما في ذلك مضخم الصوت، بشكل استراتيجي في جميع أنحاء السيارة للحصول على تجربة استماع عالية الجودة. يأتي نظام الملاحة مع تحديثات Bluelink® Infotainment/ Map..

أنظمة مساعدة السائق المتطورة ترتقي بمستويات السلامة

تأتي أيونك 6 مع الجيل التالي من أنظمة هيونداي سمارت سينس SmartSense المتطورة لمساعدة السائق، والتي تضمن السلامة والراحة على الطريق.

وتشمل هذه الأنظمة نظام المساعدة على القيادة في الطرق السريعة Highway Driving Assist 2 (HDA 2) والذي يساعد السائق في إبقاء المسافة والسرعة المثبتتين مسبقا بين المركبة والمركبة التي أمامها على الطريق السريع، ويساعد أيضا على الإبقاء ضمن المسرب أو الحارة حتى على المنعطفات، ويراقب هذا النظام أيضا المسافة الجانبية بين المركبة واي مركبة تسير بجانبها ويقوم ذاتيا بتعديل توجيه المركبة للإبقاء على مسافة آمنة، ويقوم هذا النظام كذلك بتغيير المسرب أو الحارة ذاتيا عند تشغيل مؤشر الاتجاه مع شرط إبقاء الأيدي على المقود.

أما نظام تثبيت السرعة الذكي Smart Cruise Control (SCC) فيساعد النظام كما هو معروف على تثبيت السرعة وإبقاء المسافة المحددة بين المركبة والمركبة التي أمامها، ويتميز هذا النظام المحدث بقيامه قبل تفعيله بقراءة أسلوب قيادة السائق وتسجيله، بحيث يقوم بعد تشغيله باتباع نفس أسلوب القيادة الخاص بالسائق آلياً.

ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) ، يساعد على تجنب الاصطدامات مع الاجسام في مقدمة المركبة، ففي حال تباطأت مركبة تسير في الأمام أو توقفت تماماً، أو تم رصد جسم متحرك مثل شخصٍ من المشاة مثلاً، يقوم النظام بإصدار تحذير، ومن ثم إن لم يقوم السائق بالتجاوب الفوري، وبقي خطر الاصطدام وارداً، يتدخل النظام آليا ويقوم بتوقيف المركبة، وخلال القيادة اذا لاح خطر الاصطدام بدراجة هوائية يسير في الأمام مثلاً أو مع مركبة تسير بالاتجاه المعاكس على تقاطع طرق، يتدخل النظام بالإيقاف الطارئ الفوري.

وتتوفر في فئتي SEL وLimited مجموعة من الوظائف المتطورة مثل مراقبة التقاطعات والمساعدة على تغيير المسرب أمامياً وجانبياً مع تعزيز التوجيه، فخلال الدخول في تقاطع وعند وجود احتمال للاصطدام مع مركبة في أي اتجاه، يتم تفعيل الإيقاف الذاتي الطارئ.

وخلال تغيير المسرب أو الحارة أثناء القيادة، وعند وجود احتمال الاصطدام بمركبة في المسرب الجانبي أو مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس، يتم تفعيل تعديل التوجيه الفوري، وعند وجود احتمال صدم شخص من المشاة موجود في المسرب المنوي الدخول به، يتم تفعيل تعديل التوجيه الفوري.

ومن الأنظمة الأخرى المتوفرة والتي تصنف ضمن أنظمة القيادة شبه الذاتية، نظام ضبط السرعة القصوى الذكي Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)، والذي يعدل سرعة المركبة لتتناسب مع السرعة القصوى المفروضة حسب القانون، أما نظام مساعدة الإضاءة العالية High Beam Assist (HBA) والذي يتحكم بمستوى الإضاءة ويقوم برصد وجود أي مركبة في الاتجاه المعاكس.

تتوفر أيونك 6 مع عدة مستويات من الوظائف المتعلقة بالحفاظ على يقظة السائق، مثل نظام التحذير لانتباه السائقDriver Attention Warning (DAW) والذي يقوم بتحليل معايير يقظة وانتباه السائق ويقوم بالتحذير عند الحاجة عند استشعار وجود علامات عدم الانتباه عند السائق، فيقوم النظام باقتراح الراحة، وفي حال التوقف يقوم النظام بتنبيه السائق في حال تحرك المركبة التي أمامه.

وتعمل عدة أنظمة بالتوازي للعمل على تجنب الاصطدامات خلال القيادة في وضعيات مختلفة، مثل نظام تجنب الاصطدام في النقطة العمياء Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) والذي يساعد المركبة في تجنب الاصطدام مع مركبة أخرى تسير بالجانب الخلفي للمركبة، ويمكن للنظام اصدار تحذير وحتى تفعيل الكبح الطارئ آليا في حال احتمال الاصطدام بمركبة عند الخروج من موقف جانبي.

أما نظام مشاهدة النقطة العمياء Blind-Spot View Monitor (BVM) فيقوم بعرض مشاهد فيديو حية لمنطقة النقطة العمياء لتوفير فرصة تغيير المسرب الآمنة، ويعمل هذا النظام كذلك عند تشغيل مؤشر الاتجاه، فيقوم بعرض المنطقة الجانبية التي تم اختيارها.

وتضمن ايونك 6 سلامة ركاب المقاعد الخلفية أيضاً من خلال نظام تحذي الخروج الآمن Safe Exit Warning (SEW) والذي يقوم بإصدار تحذير في حال رصد مركبة متحركة من الخلف عند القيام بفتح الباب للترجل والخروج من المركبة.

وتتوفر عدة وظائف تهدف لتسهيل الوقوف والركن، ومنها نظام مساعدة التوقف عن بعد Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) والذي يعمل على الوقوف والركن آلياً، ويعمل أيضا على اخراج المركبة من المواقف بشكل ذاتي وعن بعد، وهذا النظام يعمل في المواقف الطولية والعرضية والمتوازية على حد سواء.

نظام الرؤية المحيطية Surround View Monitor (SVM) يعرض مشاهد متكاملة لمحيط المركبة لتسهيل الوقوف، بينما يعمل نظام تجنب الاصطدامات الأمامية/ الجانبية/ الخلفية عند الركن Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) على تجنب صدم المشاة أو الأجسام في محيط المركبة خلال عملية التوقف والركن أو عند الخروج من المواقف، وهو يبدأ عمله بالتحذير ومن ثم وفي حال استمرار الخطر يقوم بالكبح الذاتي الطارئ. وبشكل مماثل يعمل نظام تجنب الاصطدمات الخلفية العابرة Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) على تجنب الاصطدام بالمركبات المتحركة العابرة خلف المركبة من الاتجاهين خلال رجوعها للخلف، ويقوم النظام كذلك بإصدار التحذير أولاُ ومن ثم وإن استمر وجود خطر الاصطدام، فيقوم بالكبح الذاتي الطارئ.

تحديث البرمجيات المباشر OTA

تعتبر ايونك 6 أول سيارات هيونداي التي تتيح ميزة التحديث للبرمجيات المباشر عبر الهواء Over-the-Air (OTA)، والذي يحدث البرامج اللازمة لتشغيل العديد من الأنظمة، وتتيح هذه التقنية للسائق التحديث والارتقاء بالنسخ البرمجية للعديد من التجهيزات الكهربائية، وأنظمة القيادة الذاتية، والبطارية وغيرها، وذلك لتوفير تجربة قيادة أكثر سهولة وأماناً. ويمكن للسائق من خلال هذه التقنية تحديث الخرائط وملفات الوسائط المتعددة.

خيارات الألوان المتوفرة لأيونك 6IONIQ

تتوفر أيونك 6 مع 12 خياراً لألوان الطلاء الخارجي، تشمل لون Gravity Gold Matte الذهبي، والأسود Abyss Black Pearl، والفضي Curated Silver Metallic والأبيض Serenity White Pearl والرمادي Nocturne Gray Metallic والرمادي المات Nocturne Gray Matte والأزرق Transmission Blue Pearl والأحمر Ultimate Red Metallic والأخضر Digital Green Pearl والألوان المات الخضراء والزرقاء Digital Green Matte and Byte Blue. وللداخلية تتوفر ألوان أربعة: الرمادي الداكن Dark gray والرمادي الفاتح light gray، والأخضر الداكن مع الرمادي Dark olive green with light gray والأسود والبني الفاتح Black with pale brown and Black.

إنتاج أيونك 6 IONIQ

من المخطط بدء إنتاج أيونك 6 في الريع الثالث من 2022، ومن المقرر لاحقاً الإعلان عن موعد الإطلاق السوقي.

عالم أيونك 6 IONIQ الرقمي

تقدم هيونداي موتور مجموعة من الحملات الإبداعية الشاملة للاتصال الرقمي والتي تستخدم أحدث التقنيات الحديثة والتي تتيح للعملاء تجربة أيونك 6 IONIQ افتراضيا في أي مكان.

وسيتم عرض الاطلاق الرقمي لأيونك 6 IONIQ على صفحات الحملة وقناة شركة هيونداي موتور على قناة يوتيوب وموقعها الرسمي على الانترنت.

وقد طورت فكرة الفيلم من مفهوم “أيقظ عالمك” “Awaken Your World” ويصور الفيلم حياة ثلاث شخصيات رئيسية، فنانة تبدع الفن المستدام، مصمم يعمل في الفضاء الافتراضي، وصانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود أيونك 6 IONIQ كمصدر إلهام.

ويظهر الفيلم كيف تقوم كل شخصية من الشخصيات بعملها الإبداعي بوجود أيونك 6 IONIQ مع اضاءات متنوعة على جوانب مختلفة لاستخداماتها ومزاياها، مثل القيادة الخالية من التوتر، والتعافي، والقيادة الممتعة، والعمل، والترفيه، والتوصل الاجتماعي.

ويوفر استوديو أيونك 6 الرقمي IONIQ 6 Digital Studio للواقع الممتد extended reality (XR) تجربة افتراضية متعددة الابعاد تمكن من تجربة أيونك 6 IONIQ في المجال الافتراضي. ويوفر استوديو أيونك 6 الرقمي ست مجالات افتراضية تعكس أساليب الحياة المختلفة لعملاء أيونك 6 IONIQ ويمكن للعملاء الدخول لعالم أيونك 6 IONIQ الرقمي من خلال أجهزتهم الالكترونية المختلفة (الهاتف الذكي، الكومبيوتر المحمول) ويمكنهم تجربة المحتوى التفاعلي الذي يشمل تجربة القيادة الافتراضية والاستعراض لمزايا السيارة من خلال الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR وأنظمة العرض الرأسية.

وستتوفر أيونك 6 IONIQ على أبرز منصات الفضاء الافتراضي Metaverse مثل مغامرة Hyundai Mobility Adventure على منصة روبلوكس Roblox وكوكب هيونداي Planet Hyundai على منصة زيبيتو ZEPETO، حيث سيتاح للمستخدمين القيام بتجارب القيادة الافتراضية والقيام بتجربة المزايا الأساسية للسيارة.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة صفحة الحملة https://ioniq6.hyundai.com