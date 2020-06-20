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إطلاق صندوق لدعم الأردنيين في روسيا

منذ ساعتين
العلم الأردني

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موسكو– اطلق التجمع الأردني في روسيا صندوقا اجتماعيا لمساعدة الأردنيين هناك على حل العقبات التي تواجههم في الحالات الطارئة التي تستوجب مد يد العون لهم.
وقال نائب رئيس لجنة صندوق علي الخطايبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التجمع الأردني هو في طور التأسيس لدى وزارة العدل الروسية والتي وافقت على نظامه الداخلي بعد تعديل بعض النقاط التي كان للوزارة بعض التحفظات عليها.
وأوضح أن أعضاء لجنة الصندوق جرى اختيارهم وفقا لأسس تسهل عمل الصندوق للوصول إلى جميع الأردنيين في مختلف الأقاليم الروسية.
بترا

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