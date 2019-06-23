إطلاق عدد من أسماء شهداء الدفاع المدني على شوارع عمان

عمان-الغد- أطلقت أمانة عمان الكبرى بمناسبة الاحتفالات الوطنية بذكرى الإستقلال ويوم الجيش واحتفاءً بعيد الجلوس الملكي العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عدد من أسماء شهداء الدفاع المدني على شوارع عمان تخليداً لذكراهم ولما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن.

وبينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أسماء الشهداء الذين تم إطلاق أسمائهم على شوارع عمان كما يلي:-