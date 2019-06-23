إطلاق عدد من أسماء شهداء الدفاع المدني على شوارع عمان

عمان-الغد- أطلقت أمانة عمان الكبرى بمناسبة الاحتفالات الوطنية بذكرى الإستقلال ويوم الجيش واحتفاءً بعيد الجلوس الملكي العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عدد من أسماء شهداء الدفاع المدني على شوارع عمان تخليداً لذكراهم ولما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن.
وبينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أسماء الشهداء الذين تم إطلاق أسمائهم على شوارع عمان كما يلي:-
- محمد عوض أحمد المحادين.
- وائل محمد إبراهيم الفضيلات.
- عاهد محمد حميدان العموش .
- عبدالفتاح سالم سليمان الشرمان .
- محمود هاني محمود العودات .
- علي محمود مصطفى القرعان .
- باسل محمد علي الزبون .
- حمزة حسين علي العنيزات .
- بدر محمد لافي حواورة .
- يزن ياسين عبدالقادر الرواشدة .
- محمد حسين صالح المحمود .
- أحمد محمد خالد الطيب .
- أحمد فايز مسلم الدادا .
- انس عبدالرؤوف محمود الأسمر .
- محمد عبدالله محمود عبيدات .
- محمد عيسى حسين سويدان .
- حارث ناصر عبدالله الزقيمي .