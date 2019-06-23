آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إطلاق عدد من أسماء شهداء الدفاع المدني على شوارع عمان

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- أطلقت أمانة عمان الكبرى بمناسبة الاحتفالات الوطنية بذكرى الإستقلال ويوم الجيش واحتفاءً بعيد الجلوس الملكي العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عدد من أسماء شهداء الدفاع المدني على شوارع عمان تخليداً لذكراهم ولما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن.

وبينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أسماء الشهداء الذين تم إطلاق أسمائهم على شوارع عمان كما يلي:-

  1. محمد عوض أحمد المحادين.
  2. وائل محمد إبراهيم الفضيلات.
  3. عاهد محمد حميدان العموش .
  4. عبدالفتاح سالم سليمان الشرمان .
  5. محمود هاني محمود العودات .
  6. علي محمود مصطفى القرعان .
  7. باسل محمد علي الزبون .
  8. حمزة حسين علي العنيزات .
  9. بدر محمد لافي حواورة .
  10. يزن ياسين عبدالقادر الرواشدة .
  11. محمد حسين صالح المحمود .
  12. أحمد محمد خالد الطيب .
  13. أحمد فايز مسلم الدادا .
  14. انس عبدالرؤوف محمود الأسمر .
  15. محمد عبدالله محمود عبيدات .
  16. محمد عيسى حسين سويدان .
  17. حارث ناصر عبدالله الزقيمي .

مقالات ذات صلة

“الأمانة”: خطة لتأهيل حدائق الملك عبدالله الأول كمتنفس طبيعي – صور

منذ 47 دقيقة

أكرم إمام أوغلو يفوز برئاسة بلدية اسطنبول

منذ 3 ساعات

مطلق نار على 12 شخصا بالرصيفة في قبضة الأمن

منذ 3 ساعات

تسويات قضائية مع متهمين في قضايا فساد تسترد 14 مليون دينار

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock