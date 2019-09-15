إطلاق فعاليات “الأسبوع الفرنسي” في البوليفارد

عمان- الغد- افتتحت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، والسفيرة الفرنسية في الأردن فيرونيك فولاند-عنيني، وعقل بلتاجي، رئيس غرفة التجارة الفرنسية الأردنية (كافراج) النسخة الخامسة من الأسبوع الفرنسي في الأردن.

وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق عمّان روتانا اول من أمس.

ويعتبر الأسبوع الفرنسي فعالية سنوية تحتفل بالثقافة الفرنسية بكل أشكالها في قلب العاصمة عمّان، وهي تهدف إلى إبراز حضور فرنسا القوي في المملكة والترويج له.

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، قامت غرفة التجارة الفرنسية الأردنية بتنظيم فعاليات الأسبوع الفرنسي بالتعاون مع المعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية في الأردن.

كما في السنوات الماضية، ستعقد فعاليات الأسبوع الفرنسي يومياً في البوليفارد، من 14 ولغاية 21 أيلول، من الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 10 مساءً. على مدار أسبوع كامل، سوف يتم استعراض عدد من المحاور الرئيسة للحضور الفرنسي في الأردن، ومنها الخبرة الفرنسية والثقافة و”فن الاستمتاع بالحياة” من خلال أنشطة متنوعة.

ويشكل الاقتصاد والتجارة ركيزتين أساسيتين للعلاقات الفرنسية الأردنية العريقة، ففرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في الأردن، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار يورو. سوف يسلّط الأسبوع الفرنسي الضوء على هذا الجانب من العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين وذلك بتحويل البوليفارد إلى سوق فرنسي « Le French Marché »، حيث ستقوم الشركات الفرنسية العاملة في الأردن بعرض منتجاتها للأردنيين، ليستكشفوها ويستمتعوا بها.

كما أن تعدد الشركات الفرنسية المشاركة في هذا الأسبوع، والتي ازداد عددها بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالعام الماضي، يعكس تنوع القطاعات التي تعمل بها فرنسا في الأردن؛ من قطاع الاتصالات إلى قطاعات الطاقة والسيارات والإسمنت والطائرات والشحن والخدمات المصرفية وفنون الطهي الفرنسية بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور الفرنسية ذات الشهرة العالمية.

كما ستكون الثقافة محطة هامة في هذا الأسبوع. فسوف يطغى على البوليفارد الطابع الفرنسي، مما سيتيح للأردنيين أن يستشعروا أجواء باريس من خلال عرض أشهر معالمها في البوليفارد؛ برج إيفيل و”هرم متحف اللوفر”، وقد أضفنا هذا العام “جسر الفنون”، وهو جسر شهير يعبر نهر السين في وسط باريس.

يشكل الأسبوع الفرنسي أيضاً فرصة لاستعراض المواهب من كلا البلدين، فسيكون هناك يومياً، الساعة 8 مساءً حفلات موسيقية مجانية يحييها فنانون محليون. هذا العام، سوف يقدم المعهد الفرنسي في الأردن فرقة نازكا Nazca الفرنسية القادمة من مدينة ليون خصيصاً لهذه المناسبة، حيث ستحيي حفلا موسيقيا مميزاً في البوليفارد يوم الجمعة 20 أيلول، تقدم فيه مزيجاً من أغانيها باللغتين الفرنسية والانجليزية بألحانها الفريدة على أنغام الغيتار واليوكوليلي والأورغ والطبول.

كما تدعم كافراج المواهب الأردنية الشابة، فسيقوم طلبة الأكاديمية الملكية لفنون الطهي وخرّيجوها خلال الأسبوع الفرنسي بتحضير ما لذ وطاب من المأكولات الفرنسية ليستمتع بها الحضور في قلب عمّان.

وهناك العديد من الفعاليات الأخرى بانتظاركم، مثل عرض لعدد من الأفلام الفرنسية المترجمة إلى الانجليزية مجاناً في سينما تاج مول، للكبار والأطفال، إضافة إلى معرض للصور والكاميرات الكلاسيكية القديمة في البوليفارد ومعرض آخر للفنون المعاصرة ثلاثية الأبعاد والمجوهرات من أعمال الفنانة التشكيلية الأردنية، دانة الروسان التي شاركت العام الماضي في أسبوع باريس للتصميم. وجدير بالذكر أن كافة فعاليات الأسبوع الفرنسي مجانية ومتاحة للجميع.