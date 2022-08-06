إطلاق فعاليات صيف عمان في 11 آب الحالي

تنطلق فعاليات مهرجان صيف عمان، في دورته الرابعة عشر في الحادي عشر من شهر آب/ أغسطس الحالي، والتي تمتد حتى 20 آب، وبتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى.

وتقام أمسيات المهرجان العمانية التي يسودها الطابع الكرنفالي الثقافي والفني والترفيهي على مسرح المدرج الروماني في اليوم الأول والثاني، وتستكمل الفعاليات لباقي أيام المهرجان في حدائق الحسين.

ودعت الأمانة المواطنين إلى حضور فعاليات المهرجان الذي سيعلن عن برنامجه خلال الأيام القليلة المقبلة مع توفير منطقة مخصصة للأطفال، ومنطقة الأسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية بهدف إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان، وتوفير أجواء الفرح للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.