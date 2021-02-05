“الثقافة” تطلق البرنامج الوطني للقراءة غدا

عزيزة علي

عمان – بـأكثر من “60” عنوانا جديدا تضم العديد من المؤلفات التنويرية تنطلق يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحا فعاليات “البرنامج الوطني للقراءة-ومشروع مكتبة الأسرة في (12 محافظة)، من خلال 27 مركزا للبيع، موزعة في مختلف أنحاء المملكة، تستمر حتى مساء يوم الخميس 11/2/2021.

تنطلق فعاليات البرنامج من قاعة بلدية المفرق بفيلم قصير يوجز مسيرة المشروع يشتمل على كلمة لوزير الثقافة د.باسم الطويسي، إضافة إلى كلمات تمثل القطاع المحلي والثقافي في المحافظة.

وتتوزع مراكز بيع إصدارات مكتبة الأسرة الأردنية 2020 كما يلي: محافظة العاصمة :المركز الثقافي الملكي، مركز زها الثقافي – خلدا، جاليري رأس العين/ أمانة عمّان الكبرى، المكتبة العامة ( مكتبة أمانة عمّان الكبرى)- وادي السير، منتدى سحاب الثقافي – سحاب.

اما في محافظة إربد :مركز اربد الثقافي .بيت عرار الثقافي، بيت علي خلقي الشرايري، مكتبة الملك الحسين بن طلال/ جامعة اليرموك.

اما محافظة الزرقاء فمراكز البيع هي :مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، بلدية الزرقاء، بلدية الضليل، بلدية الرصيفة.

وفي محافظة المفرق : قاعة بلدية المفرق.

اما محافظة جرش فسيكون مركز البيع في :قاعة مديرية ثقافة جرش/ وسط البلد- عمارة دندن الطابق الثالث.

ومحافظة عجلون :قاعة مديرية ثقافة عجلون/ قرب مجمع السفريات.

ومحافظة البلقاء : مؤسسة إعمار السلط، مركز المنتدى الثقافي العربي/ زي، منتدى الفحيص الثقافي – الفحيص.

*/ محافظة مأدبا :مديرية ثقافة مادبا/ قصبة المدينة، لواء ذيبان/ مركز شباب ذيبان.

*/ محافظة الكرك : مديرية ثقافة الكرك – مركز الحسن الثقافة/ المرج، جمعية منتدى مؤتة للثقافة والتراث/ المشهد.

اما في محافظة الطفيلة فسيكون مركز التوزيع في :مديرية ثقافة الطفيلة.

2- قاعة مكتبة بصيرا العامة/ بالقرب من مسجد بصيرا الكبير.

*/ محافظة معان :مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي، قاعة نادي الشوبك الرياضي/ الشوبك، البترا/ مدرسة سمية بنت الخياط الثانوية المختلطة.

اما محافظة العقبة فسيكون التوزيع في : قاعة نقابة المهندسين الأردنيين/ العقبة.

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