إطلاق قناة يوتيوب للمناهج الدراسية بلغة الإشارة لطلاب الثانوية العامة

عمان- الغد- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قناة تعليمية للطلاب الصم تحتوي على دروس مصورة بلغة الإشارة لطلاب الثانوية العامة الفرع الأدبي، حيث بدأ المجلس بتحميل الدروس الخاصة بمواد الحاسوب واللغة العربية (التخصص والمهارات) والتربية الإسلامية.

هوسوف تتوالى الدروس الخاصة بالمواد كافة تباعاً إبتدءًا من اليوم. حيث وضع المجلس آلية للتأكد من توافر المتطلبات الكفيلة بوصول المحتوى التعليمي للطلاب الصم المستهدفين، وذلك من خلال مراجعة المحتوى بعد تصويره من المعلمين المتخصصين ومن ثم عرضه على مجموعة منتقاة من الطلاب الصم لأخذ التغذية الراجعة وكذلك عرضه على خبير في ترجمة لغة الإشارة، ليتم تحميل الدروس بعد ذلك.

وسوف يقوم المجلس بالتوسع في عملية ترجمة المناهج للطلاب الصم بحيث تشمل في المستقبل القريب المرحلة الأساسية والفرع العلمي إذا اقتضت الضرورة.

وقام المجلس بفهرسة وتبويب المواد والوحدات الدراسية لكل مادة ليسهل على الطالب الوصول إلى المادة والوحدة التي يريدها.

ويمكن للطلاب الصم الوصول الى القناة التعليمية من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى على www.hcd.gov.jo على القائمة الرئيسية بعنوان “المناهج بلغة الإشارة” أو الدخول مباشرة الى قناة اليويتيوب وهي HCD Education for Deaf.

وإذ يؤكد المجلس على تصميمه على تقديم كل ما يمكنه من أجل مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الظرف العصيب، ويؤكد على استعداده لتلقي التغذية الراجعة والمقترحات من الطلاب الصم لتحسين مضمون وشكل الدروس المصورة في هذه التجربة الفريدة.