إطلاق كتاب نضالات المرأة الفلسطينية للإعلامية محاسن الأمام

عمان- برعاية وزير الوزراء الأسبق طاهر المصري تم اطلاق كتاب نضالات المرأة الفلسطينية للاعلامية محاسن الامام، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

ويتألف الكتاب من 208 صفحة، ويحتوي على 33 محور حول نضالات المرأة الفلسطينية في كافة المجالات منذ عام 1917 الى عام 2019، وهي :المرأة الفلسطينية والتعليم الشعبي، المرأة والتراث الفلسطيني، تواريخ في حياة المرأة الفلسطينية ونضالها، المرأة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى 1987 -1993،نماذج من المناضلات الفلسطينيات (فلسطينيات خالدات في الذاكرة)، الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2000-2005،نضال المرأة في انتفاضات المرأة والاستقلال من 29/9/2000 الى 31/10/2005،الانتفاضة الثالثة (انتفاضة السكاكين)2015،المرابطات الفلسطينيات (في المسجد الاقصى)، الرموز النسائية الفلسطينية في مجالات شتى :نماذج فلسطينيات مناضلات عن طريق الابداع،الشهيدات الفلسطينيات :نماذج وحوادث الأسيرات الفلسطينيات،الأسيرات المحررات ،أسيرات(نماذج مشهورة )،النساء الفلسطينيات في مجال العمل الانساني ،دور المرأة الفلسطينية في الاعلام،المرأة الفلسطينية في الثقافة والفن،زهيرة زقطان نموذج المرأة الفلسطينية الفنانة والحافظة للتراث.

ومن الجدير بالذكر ان ملتقى الرواد الكبار برئاسة السيدة هيفاء البشير استضاف الاعلامية محاسن الامام وجرى عرض ومناقشة الكتاب من قبل د.زياد ابو لبن و د.ناديا سعد الدين ،كما استضافت جمعية معهد تضامن النساء الاردني برئاسة الاستاذة اسمى خضر الاعلامية محاسن الامام لتحليل مضمون الكتاب وما جاء فيه .