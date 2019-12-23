إطلاق كرسي اليونسكو لأخلاقيات البيولوجيا في الجامعة الهاشمية

حسين الزيود

الزرقاء – وقعت الجامعة الهاشمية، ومنظمة اليونسكوUNESCO اتفاقية تعاون لإنشاء كرسي اليونسكو لأخلاقيات البيولوجيا يعد الأول في هذا الحقل العلمي في الأردن بحيث يُوطن في الجامعة الهاشمية،إذ يهدف الكرسي العلمي والبحثي الذي تصل قيمة دعمه إلى (180) ألف دولار إلى استحداث برنامج ماجستير أخلاقيات البيولوجيا، وتأسيس مركز متميز للبحوث العلمية الرصينة،فيما يغطي برنامج توأمة الجامعات نطاقا واسعا ومتنوعا من الأنشطة والفعاليات، من بينها الأنشطة البحثية، وتنظيم المحاضرات، واللقاءات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، وإيفاد الطلاب والأساتذة، وإقامة الدورات والورش التعليمية.

ووقع الاتفاقية (بالتمرير) رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني، والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي Audrey Azoulay، بحضور ممثلة اليونسكو في الأردن فارينا كوستنزاCostanza Farina، ونائب رئيس الجامعة الدكتور كايد أبوصفية، وأستاذة كرسي اليونسكو لأخلاقيات البيولوجيا في الجامعة الدكتورة نجمة العطيات، وعدد من العمداء.

وأكد بني هاني أن الجامعة فخورة بهذا المنجز العلمي الوطني الذي يعزز من مكانة الجامعة العلمية بين الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، فضلا عن شراكتها مع منظمة اليونسكو في سبيل تكريس القيم والأخلاقيات في العديد من المجالات خاصة مجال العلوم والتقانة التي تتقدم بتسارع كبير وتحتاج إلى ضمانات أخلاقية تصون الحرية والكرامة الإنسانية وتحافظ على البيئة وتضمن الأمن والاستقرار.

واشار إلى أن الجامعة طرحت مساق أخلاقيات البيولوجيا الذي أعدته الدكتورة نجمة العطيات منذ عدة سنوات لطلبة الكليات الصحية التي تشمل الطب والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة، لافتا إلى أن الجامعة قامت بخطوات إجرائية بحيث يتم طرح مساق الأخلاقيات في جميع الكليات وكذلك طرحه كمتطلب جامعة يشمل جميع الطلبة لتكريس القيم والأخلاقيات العلمية والبحثية والإنسانية والمهنية.

وقالت ممثلة اليونسكو في الأردن فارينا كوستنزا أن إنشاء مشاريع الكراسي العلمية والبحثية في منظمة اليونسكو يحتاج إلى فريق عمل من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس قد يصل إلى (25) متخصصا في مجال اختصاص حقل الكرسي، غير أنه في حالة الجامعة الهاشمية تم تقديم المشروع من قبل أستاذة واحدة هي الدكتورة نجمه العطيات نظرا لجهدها الكبير وتميزها في هذا المجال مما دفع اليونسكو لتعيينها أستاذ الكرسي الأكاديمي.

وبينت أن إنشاء الكرسي يأتي ضمن البرنامج الدولي لتعليم الأخلاقيات في العلوم والتقانة، مؤكدة أن التطور الحاصل في العلوم الحياتية يحتم علينا مناقشة التأثيرات الاجتماعية والثقافية والقانونية والأخلاقية على الأنظمة الحيوية المختلفة خاصة المتعلقة بالإنسان.

واوضحت ان يأمل من هذا المشروع أن يوفر منبرا فكريا متعدد التخصصات والثقافات بشأن أخلاقيات البيولوجيا، ولاسيما من خلال النقاش على الصعيدين الوطني والدولي بشأن المسائل الأخلاقية الكبرى، وكذلك تحديد وتعزيز معايير أخلاقية مشتركة، وبناء القدرات البشرية مع التركيز على جانب التعليم وتعزيز التوعية.

وقالت أستاذة كرسي اليونسكو في الجامعة الهاشمية الدكتورة نجمه المعطيات،أن إنشاء هذا الكرسي العلمي البحثي في الجامعة يحظى بدعم وتأييد جامعات عالمية ومراكز بحثية رائدة وفي مقدمتها مركز البحوث المتخصصة في جامعة هارفارد الأميركية، مبينة أنه تم انتقاء مشروع إنشاء الكرسي في الجامعة الهاشمية من قبل اللجنة المتخصصة في اليونسكو بعد أن خضع لمعايير انتقائية لاعتبارات موضوعية أبرزها حرص منظمة اليونسكو ضمان المستوى المتميز والنوعي للمشروع المقدم وكذلك وجود المؤشرات التي تضمن نجاحه واستمراريته.

وأشادت العطيات بجهود الدكتور محمد حمدان رئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات العلوم والتقانة، ورئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني في إنشاء هذا الكرسي وتمتعهما برؤية مستقبلية ثاقبة وحرصهما على تكريس القيم والأخلاقيات الإنسانية، وحفزهما المستمر لكادر الجامعة واللجنة الوطنية لأخلاقيات العلوم والتقانة لتحقيق هذا الإنجاز النوعي.

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