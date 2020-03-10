إطلاق لعبة العبارة الهوائية في عجلون بطول 330 متراً (صور)

فرح عطيات

عجلون – لإثراء تجربة سياحة المغامرة لرواد محمية غابات عجلون، ومنحهم فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة امس لعبة العبارة الهوائية وبطول 330 متر.

وستضع اللعبة، التي أنشأت بدعم من البنك الاستثماري، في الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة، محمية عجلون والمملكة على خارطة سياحة المغامرات العالمية.

وتعتبر اللعبة، التي تعد ثاني أطول لعبة عبارة هوائية (Zip Line) في الأردن، والثالثة في منطقة الشرق الأوسط، نواة لإنشاء قرية ألعاب مغامرة في ساحة الأكاديمية للربط بينها وبين وبرامجها والمحمية كذلك

وتدرس وزارة البيئة في الوقت نفسه الإعلان عن محمية بحرية في المملكة، وفق وزيرها صالح الخرابشة.

وأضاف، خلال حفل إطلاق العبارة الهوائية، أن ثمة كرة لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية للحفاظ على البيئة، يتم العمل حاليا على وضع الاطار التنظيمي له والذي يستهدف القطاع الخاص، من أجل تأطير العمل البيئي.

وأكد على أن ” وزارته تعنى بتقديم كافة أشكال الدعم للتوسع بأنشطتها والحفاظ على المحميات، وهنالك مذكرة تفاهم لتوطيد العلاقة بين الوزارة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ستوقع في القريب العاجل للحفاظ على المحميات .

وتابع “نتطلع في وزارة البيئة لبناء شراكات مع الجهات المختلفة مثل القطاع الخاص لدعم مبادرات تعنى بالبيئة والتي تأتي ضمن خطتنا المستقبلية”.

وستسهم في زيادة المنافع لسكان المنطقة من خلال إيجاد فرص عمل دائم لهم بالإضافة إلى استقطاب محبي سياحة المغامرة إلى عجلون، وفق مدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد.

وأضاف أن المشروع سيدعم برامج الزراعة العضوية ويعطي الزوار فرصة للاستمتاع ببرامج السياحة التجريبية، وعبر استخدام المزرعة النموذجية محطة استراحة لهم والتعرف أكثر على برامجها.

وأكد على أن الجمعية تسعى لتطوير منتجاتها في كل المحميات والحافظ على الطبيعة، التي تصب جميعها في مصلحة المجتمعات المحلية والزوار في آن واحد.

وبدوره، اكد مدير عام البنك الاستثماري (INVESTBANK) منتصر دوّاس على أن العبارة ستعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى وضع المملكة على خارطة سياحة المغامرات العالمية من جهة، وتعزيز مكانة محمية عجلون كوجهة سياحية جاذبة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن المشروع يعكس رؤية البنك في دعم المجتمع المحلي، من خلال خلق المزيد من فرص العمل لأبناء منطقة عجلون وزيادة الإيرادات، ما يسهم في تخفيف معدلات البطالة المرتفعة.

وتعتبر لعبة العبارة الهوائية نقلة ايجابية تخدم أهداف إنشاء المحمية، وفق مديرها عثمان الطوالبة.

وبين أن إدارة محمية غابات عجلون كنموذج ريادي يوفق بين استدامة صون غابات السنديان دائمة الخضرة ومتطلبات التنمية المحلية في المنطقة.

وتعتبر محمية غابات عجلون ذات أهمية خاصة كونها تمثل نمط غابات السنديان دائمة الخضرة وإقليم مناخ البحر المتوسط وموطن الأيل الأسمر المهدد بالانقراض بالإضافة لكونها من المناطق المهمة لمراقبة الطيور في الأردن.

وتحوي المحمية أكثر من 500 نوع من النباتات والأزهار البرية و100 نوع من الحيوانات البرية وما يزيد عن 30 نوع من النباتات الطبية 20 نوع من الإحياء البرية (نباتية وحيوانيه) المهددة بالانقراض عالمياً.

وبلغ عدد زوار المحمية للعام 2018 (40983 زائر) من بينهم 30% غير أردنيين و70% أردنيين في حين ارتفع الرقم العام الماضي 2019 ووصل إلى قرابة 60 الف زائر.

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