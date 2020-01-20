إطلاق مبادرة ” أحتاج دواء” لجمع الأدوية الزائدة بالمنازل في الطفيلة

فبصل القطامين

الطفيلة- أطلق مجموعة من الشباب في الطفيلة مبادرة حملت عنوان ” أحتاج دواء” تقوم على جمع الأدوية الزائدة في المنازل شريطة أن تكون صلاحيتها سارية، وتوزيعها على الأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يتمكنون من شراء الأدوية جراء أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

ووفق منسق المبادرة عيد القيسي فإنه يتم جمع الأدوية من قبل المتبرعين الذين تتوفر لديهم أدوية زائدة عن احتياجاتهم وتقديمها لمنظمي المبادرة أو الاتصال مع المنسق لاستلامها.

وبين أن الكثير من الأدوية يستغنى عنها المرضى الذين لا ينهون استخدامها دون فائدة وتلقى او تتلف بدون فائدة وبدلا من انتهاء صلاحيتها يتم جمعها وتصنيفها من قبل مختصين من الصيادلة والأطباء وتراعى فيها فترة الصلاحية التي يجب أن لا تقل عن ستة أشهر لتوزع بعدذلك على المحتاجين لها .

وتكفل المبادرة وفق القيسي إلى توفير الأدوية للمرضى المحتاجين للأدوية المختلفة ، بما يشكل ذلك نوعا من التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع .

وقد تم التوريج للمبادرة بحسب القيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسهولة نشرها وإمكانية التواصل مع العديد من المرضى والراغبين في الحصول على تلك الأدوية المجانية بسهولة ويسر .