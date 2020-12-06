إطلاق مبادرة “الأردن ضدّ السرطان – شباب”

عمان – استكمالا للنجاح الذي حققته مبادرة “الأردن ضد السرطان”، أطلقت مؤسّسة الحسين للسرطان مبادرة خاصة بالشباب “الأردن ضدّ السرطان – شباب”، بهدف جمع التبرعات لدعم علاج مرضى السّرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان. وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وتشجع هذه المبادرة الشباب على خوض تجارب إنسانية مؤثرة، ويشارك فيها فريق من اليافعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و27 عاما، ساعين إلى جمع التبرعات للوصول إلى الهدف المراد تحقيقه وهو 100 ألف دينار أردني، عبر تنظيم أنشطة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، لإتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع من الأفراد والشركات للمساهمة في الدعم.

وبمناسبة إطلاق المبادرة، قالت نسرين قطامش، مدير عام مؤسّسة الحسين للسرطان:”سعيدون بإطلاق مبادرة “الأردن ضد السرطان – شباب” التي تساهم في تنمية قيم التكافل والعطاء في نفوس الشباب، وتشجعيهم على فعل الخير، وتعزز من دورهم في التأثير إيجابا على حياة مرضى السرطان”.

أسماء المشاركين: أسوتوش باتاناياك، أنمار سعيفان، باسل مفرج، تالا خليفة، رهف السيوف، روزباهان فريج، شريف حلاوة، علي غزاوي، عمر صافي، غدير وهديل أبو قلبين، فاي أبو عمر، فرح هناندة، فيروز أبو رمان، كرم نعمات، لين كريشان، نايف أبو صفية، نور حسين، هلا زريقات، همام دويك، يوسف الفلاحات.