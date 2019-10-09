إطلاق مبادرة سفراء القلم في جامعة الحسين بن طلال

عمان – رعى الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال، في مدرج كلية إدارة الأعمال والإقتصاد، حفل إطلاق مبادرة (سفراء القلم)، والتي تهدف لتنمية الكتابة والقراءة لدى الطلبة، وإصدار كتاب بالاتفاق مع جريدة الدستور الأردنية.

في كلمته بيّن الدكتور أبو كركي أهمية القراءة، وأضاف هي الرسالة الأولى في الإسلام، وما أهمية القراءة لولا وجود القلم لكتابة هذه الكلمات، مؤكدا على أهمية تطبيق ما يتم قراءته وفيه الفائدة والعمل به.

وقال أبو كركي أن جامعة الحسين بن طلال تشجع القراءة والعلم، وذلك بطرح مبادرات متميزة كمبادرة سفراء القلم، ومبادرة العلم والثقافة للجميع والتي تتيح لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي التسجيل في أي مادة من مواد الجامعة مقابل أجر زهيد والحصول في نهاية الفصل على شهادة تدريبية بذلك.