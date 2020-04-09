إطلاق مبادرة “سلة الخير” لدعم عمال المياومة بمنطقة المشارع بالأغوار الشمالية

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- أطلق مجموعة من أبناء منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي مبادرة سلة الخير داخل الوسط التجاري في المشارع وذلك لدعم عمال المياومة والأسر العفيفة ،في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها عشرات المواطنين من أهالي اللواء جراء انتشار فيروس كورونا والذي تسبب با ارتفاع عدد البطالة بين عمال المياومة والقطاعات التى أغلقت با أمر الدفاع .

وقال منسق المبادرة الناشط الاجتماعي موفق الرياحنه أن المبادرة تهدف إلى دعم عمال المياومة والأسر العفيفة بما يتم جمعة من خلال هذا المبادرة التطوعية التي نظمها بعض من أهالي المنطقة وبا التعاون مع متصرفية لواء الغور الشمالي وتسهيلات من مركز أمن المنطقة .

وبين الرياحنه بأن كل مواطن أو متسوق يرغب بالتبرع لو بشيء قليل سوء أن كانت خضروات أو معلبات وخبز ويقوم بوضع تبرعاته على الجزيرة الوسطية للشارع الرئيسي في الوسط التجاري في منطقة المشارع.

وبين الرياحنه بعد جمع المواد الغذائية والخضروات يتم وضعها على شكل طرود وتوزيعها من قبل المتطوعين على عمال المياومة والأسر العفيفه واستفاد منها نحو 184 عائلة، مشيراً بأن المبادرة مستمرة حتى يتم تأمين أكبر عدد من العائلات المعوزه وخصوصا ان اغلب العائلات تعتمد على العمل اليومي في جمع قوتها كا العمل في ألزراعه والعمل على بيع الخضروات على جوانب الطريق الا ان انتشار فيروس الكورونا حد من العمل في الوقت الحالي ، مما زاد

وثمن القائمين على المبادرة جهود متصرف لواء الاغوار الشمالية الدكتور ركان القاضي والأجهزة الأمنية على تسهيل عمل المتطوعين بإطلاق هذه المبادرة التي وجدت تفاعل كبير من قبل أهالي المنطقة و رواد الوسط التجاري , وأصحاب الخير .في ذات الوقت أكد العامل محمد خالد من سكان لواء الغور الشمالي انه ومنذ ان توقف العمل بجميع المجالات ان حالتهم الماديه تراجعت الى الاسوء وإنهم أصبحوا في ظروف صعبه جدا لا يستطعون توفير لقمة الخبز الا ان تلك المبادرات الخيرية ساهمت بحل العديد من المشاكل وتوفير الاحتياجات الأساسية من الخبز والخضروات وبعض ن المعلبات

ويجدر بالذكر أن ان منطقة المشارع من أكثر الأماكن الأشد فقراً في لواء الاغوار الشمالية وتشهد نسبة كبيرة من البطالة ويعتمد معظم سكانها على العمل في القطاع الزراعي الذي بات شبهة متوقفاً خلال هذه الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على تصاريح زراعية.

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