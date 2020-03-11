إطلاق مبادرة شباب الاستثمار في عجلون

عمان- الغد- أطلق رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور خالد الوزني، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة عجلون مبادرة ” شباب الاستثمار ” جاء ذلك خلال لقائه الفعاليات المجتمعية والشبابية في دار محافظة عجلون وبحضور محافظ عجلون السيد سلمان النجادا.

وأكد الوزني أن الطاقات الشبابية الموجودة في المحافظة يجب استثمارها كعنصر من عناصر جذب الاستثمار خاصة وأن محافظة عجلون تمتاز بميز نسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين خاصة في القطاع السياحي.

وقال: ارتأينا لإطلاق هذه المبادرة بهدف تعظيم التشاركية بين هيئة الاستثمار وكافة الجهات الممثلة بالمحافظة خاصة الشباب، حيث سيقوم خبراء من الهيئة وممثلي المحافظة بدراسة أهم الميز النسبية والتنافسية لمحافظة عجلون والخروج بتوصيات لمشاريع استثمارية جاذبة للمستثمرين، وستعمل هيئة الاستثمار بدورها على الترويج لهذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيه قبلتهم الاستثمارية تجاه تلك الفرص، مؤكداً أن مبادرة شباب الاستثمار سيتم تعميمها على كافة محافظات المملكة.

وقال رئيس الهيئة أن الاستثمار هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات وتحقيق التنمية المحلية مؤكداً أن الهيئة تعمل على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم وذلك سعياً منها لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

واستعرض الوزني أهم الفرص الاستثمارية المطروحة في محافظة عجلون خاصةً في القطاع السياحي والخدمي، والتي تقوم هيئة الاستثمار بالترويج لها في كافة المحافل المحلية والعربية والعالمية.

وعلى هامش الزيارة، قام رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق من الهيئة بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة، اطلع من خلالها على واقع الاستثمار وسبل تطويره وتمكينه.