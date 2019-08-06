إطلاق مبادرة “شبكة المستثمرين المغتربين” غدا

إبراهيم المبيضين

عمان- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة “إن التحضيرات تجري على قدم وساق لإطلاق مبادرة “شبكة المستثمرين المغتربين” التي تهدف إلى التشبيك ما بين رياديي الأعمال في الأردن والمستثمرين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأكد الغرايبة أن إطلاق المبادرة يأتي من باب اهتمامها بريادة الأعمال وتسهيل وتشبيك الشركات الناشئة الأردنية بفرص التمويل والاستثمار، لا سيما من المستثمرين الأردنيين المغتربين في مختلف دول العالم من المتحمسين للاستثمار والباحثين عن فرص وأفكار لمشاريع ريادية ينتظرها الكثير من النمو والتوسع، والمستثمرين الناجحين وممن لديهم القدرة على الوصول الى الأسواق المختلفة.

ومن المخطط إطلاق المبادرة في مجمع الملك الحسين للأعمال برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز؛ حيث يجري إطلاق المبادرة بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني في دبي، وبالتعاون أيضا مع مؤسسة ولي العهد، وشركة “بيوند كابيتال”، والصندوق الأردني للريادة.

الى ذلك، أوضح الغرايبة أن الهدف من المبادرة أيضا هو تبني المشاريع الريادية والدخول في شراكات استراتيجية من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للرياديين، وتعزيز الاستثمار لرياديي الأعمال (أصحاب الشركات الناشئة) وفتح الأسواق الإقليمية والدولية أمامهم.

وقال “إن هذه الفعالية تعد بداية لسلسلة من اللقاءات التي سيتم إقامتها مع المستثمرين الأردنيين المقيمين في بلدان عربية وأجنبية عدة، وستقوم الوزارة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاع بإعداد خطط عمل لضمان استدامة المبادرة وضمان نجاحها”.

وأكد الغرايبة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود عديدة تسعى من خلالها الوزارة إلى دعم وتسهيل أعمال الرياديين بالاستفادة من الفرص المتاحة كافة.

وقال الغرايبة “إن الحكومة مؤمنة بقطاع ريادة الأعمال”، لافتا الى أن الريادة الأردنية متميزة وأن زيادة وتنوع المبادرات الداعمة لريادة الأعمال يعدان مؤشرا إيجابيا يعطي أملا في المستقبل.

وأضاف “أن الاهتمام بريادة الأعمال يأتي بعد أن أثبت رياديو ورياديات الأردن تفوقهم على المستويات المحلية والعربية والعالمية وقدرتهم على تحقيق النجاحات لما لهذا القطاع من قدرة على توفير فرص العمل وتطوير الأعمال”.

وأشار الى أن هؤلاء الشباب تمكنوا من تحقيق هذه النجاحات رغم الصعوبات التي تواجههم.

وقال “من الضروري إيجاد شكل مؤسسي لدعم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية في الأردن”. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل بالتعاون مع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية والقانونيين لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال ويسهل عليهم طريقهم في مراحل الشركة الريادية كافة: في مراحل التأسيس والنمو والتوسع.

وأشار الى أن الوزارة ستعمل أيضا على تسهيل إدخال هذه الشركات الريادية لأسواق عربية وعالمية.

وقال الوزير “إن الوزارة ستعمل أيضا على إكمال مشاريعها في مضمار البنية التحتية والتحول الرقمي والحكومة الالكترونية ومشرع شبكة الألياف الضوئية الوطني، كما ستعمل على تصميم برامج لتعزيز المهارات الرقمية”.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 أعوام فقط.