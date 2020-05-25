إطلاق مبادرة ” فرحة طفل.. فرحة وطن” في جمعية الشهيد راشد الزيود

حسين الزيود

الزرقاء – أطلقت جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية، اليوم، مبادرة ” فرحة طفل.. فرحة وطن” وزعت خلالها مجموعة من الهدايا على أطفال في مستشفيي الأمير هاشم العسكري والزرقاء الحكومي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق رئيس الجمعية غسان الزيود.

وبين الزيود، أن وفد الجمعية، التقى مدير مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري العميد الطبيب أمجد جميعان ومدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين، فيما ثمنت إدارة المستشفيين مبادرة الجمعية لما لها من دور في إدخال الفرحة والسرور على الأطفال الذين يرقدون على أسرة الشفاء والذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة.

وقال رئيس الجمعية، غسان الزيود، أن الجمعية تقوم بدور ريادي في التفاعل مع أطياف المجتمع وشرائحه المختلفة، لافتا إلى أن إدخال الفرح على الأطفال في المستشفى يأتي ضمن نشاطات الجمعية الدائمة، خصوصا وأن عيد الفطر يتزامن مع عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ال 74 كفرح وطني عزيز على قلوب الجميع، فيما شارك منسق المبادرات المجتمعية في الجمعية، طارق الفهود بالزيارة وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وثمنت إدارة الجمعية الدور الذي تقوم به فاعلات الخير وبلدية الهاشمية من خلال الدعم المباشر ل مبادرة “فرحة طفل… فرحة وطن”.