إطلاق مبادرة “فريق الطوارئ” للمساعدة أثناء المنخفضات في الطفيلة

فيصل القطامين

الطفيلة- نظم عدد من متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن مبادرة شبابية حملت عنوان “فريق الطوارئ” تعمل في المنخفضات الجوية والأحوال الجوية الشتوية القاسية كالثلوج.

وتقوم فكرة المبادرة وفق منسقها مدير هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة سراج العوران على قيام مجموعة من الشباب المتطوعين بتقديم أشكال من المساعدة للمواطنين أثناء المنخفضات الجوية التي تتميز بتساقط الثلوج وهطول الأمطار، والتي تغلق فيها الطرق مؤقتا.

وبين العوران أن الفريق يقوم بأعمال تسهيل وصول الذين تتقطع بهم السبل على الطرقات نتيجة إغلاق الطرق بالثلوج، حيث يتم إيصالهم إلى منازلهم بواسطة مركبات المتطوعين التي وصل عددها إلى نحو 4 مركبات لافتا إلى أن الهيئة تقدم الدعم المالي للفريق.

كما يقوم الفريق بتقديم مادة الخبز ومواد غذائية منوعة للمحتاجين وغير القادرين على الوصول إلى الأسواق، كما العمل على إزالة الثلوج من أمام بوابات منازل أو من على سطوحها وتسليك مزاريبها، خاصة تلك التي يقطنها كبار السن ولا يوجد من يقوم على رعايتهم، أو مساعدتهم وإيصال الماء لهم في حال عدم توفره.

وأشار إلى أن الشباب المتطوعين يقومون بإخلاء و تشغيل المركبات المتعطلة أو العالقة على الطرقات أثناء العواصف الثلجية ، حيث يتم سحبها وتشغيلها في حال كانت معطلة، بالإضافة إلى تقديم أي شكل الدعم خلال المنخفضات الجوية وأحوال الطقس التي تتميز بالبرودة الشديدة وهطول الأمطار.

وبين العوران أن تلك المبادرة الشبابية تسهم في تعزيز قيم وروح الانتماء لدى الشباب لوطنهم ومجتمعهم، وتنمي لديهم روح التعاون والتكافل المجتمعي.