إطلاق مبادرة لتوزيع الكمامة في ديرعلا

البلقاء – أطلقت الشرطة المجتمعية في مركز أمن ديرعلا اليوم مبادرة لتوزيع أدوات السلامة( الكمامة ) بحضور مدير شرطة غرب البلقاء بالإنابة العقيد صالح الرقاد ورئيس مركز أمن ديرعلا الرائد قاسم الشموط وأعضاء المجلس الأمني المحلي , بهدف نشر الوعي حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .

وأكد العقيد الرقاد أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مديرية الأمن العام من خلال تعزيز التشاركية مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي ، لمواجهة انتشار هذا الوباء ، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين ، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد لحماية أنفسنا ومجتمعنا من مخاطر الفيروس ، مشيرا إلى أن المواطن يعد شريكا رئيسيا في إنجاح جهود مديرية الأمن العام في هذا المجال من خلال الوعي والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن ، وخاصة ما يتعلق بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء أدوات السلامة العامة والبعد عن التجمعات الكبيرة .

وبين العقيد الرقاد أن مديرية الأمن العام تحرص من خلال مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية على إطلاق مثل هذه المبادرات بالتنسيق مع مجالس الأمن المحلية ، لما لهذه المجالس من دور كبير في نشر التوعية بين المواطنين باعتبارها رديفا للأجهزة الأمنية والحكومية في الحد من انتشار الفيروس في المجتمع .

من جانبهم عبر أعضاء المجلس الأمني المحلي والمشاركون عن شكرهم واعتزازهم بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام ، مؤكدين دعمهم لهذه الجهود والمبادرات التي تعد بمثابة الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتق أبناء هذا الوطن تجاه مجتمعنا والوطن .

يذكر أن المبادرة تضمنت تقديم أدوات السلامة العامة للمواطنين كالكمامة والمعقمات داخل الأسواق التجارية