إطلاق مبادرة “مسافة أمان” في الشونه الشمالية

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- نفذت الشرطة المجتمعية في الشونه الشماليه مبادرة “مسافة أمان” التي اطلقتها مديرية الأمن العام ، للمساهمة في تحفيز المواطنين وأصحاب المحال المصرح لها بالبيع على الالتزام بالإرشادات الصحية، وترك مسافات آمنة بين المتسوقين، مع وضع علامات ونقاط للدلالة على مكان الوقوف لتنظيم الدور

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور الشرطة المجتمعية في المساهمة بالجهود الوطنية لمواجهة وباء كورونا للحد من انتشاره، ولحماية المجتمع من خطره.

وقد لاقت هذه المبادة فور اطلاقها استحسانا وتعاونا كبيرا من المواطنين واصحاب المحال التجارية وثمنوا دور الشرطة المجتمعية في التوعية والارشاد والوقوف مع المجتمع المحلي بجميع الضروف .

وبموجب أمر الدفاع، يسمح للمواطنين قضاء احتياجاتهم سيرا على الأقدام وبشكل منفرد، وبتباعد بين الشخص والآخر بمسافة لا تقل عن متر ونصف، للأعمار ما بين ( 16 – 60) عاماً ، مع منع حركة المركبات منعا باتا باستثناء المصرح لهم .