إطلاق مبادرة “معاً” لدعم رواد الأعمال الشباب

عمان – أطلق الرئيس التنفيذي لمجموعة “الكيدرا” مهاب أيوب مبادرة “معاً” لدعم رواد الأعمال الشباب ودعم الابتكار في الأردن انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن “جميعنا مستأمنون على هذا الوطن، وعلينا جميعاً المشاركة في بنائه”.

ودعت المبادرة رواد الأعمال الشباب الى تقديم أفكارهم ومشاريعهم التجارية لإتاحة الفرصة لهم لتطوير أفكارهم ودعمها بالتعاون معهم ودراسة إمكانيات الشراكة الممكنة تبعاً لتحقيق فكرة المشروع والنتائج المرجوة منها.

تم إطلاق هذه المبادرة برؤية معرفية وطنية لدعم الأفكار المبتكرة للأفراد وللشركات الناشئة والمشاريع التي تحتاج إلى التمويل والتوجيه بهدف المساهمة بطريقة هادفة في تعزيز الاقتصاد الأردني؛ حيث يشمل البرنامج مراحل متتالية تبدأ بالتقديم المفتوح لجميع مجالات الأعمال، بما في ذلك الهندسة المعمارية والفن والزراعة والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والتصميم والجمال والطب والتعليم وغيرها الكثير، يلي ذلك انتقال المشاريع المختارة الى المرحلة الثانية، وذلك من خلال عملية فحص وتقييم واختيار نهائي لمزيد من التطوير والشراكة الممكنة.