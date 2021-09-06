إطلاق مبادرة “معا… كرمالهم” للعمل الخيري

عمان – الغد – انطلقت أمس مبادرة (معا… كرمالهم) ضمن شراكة استراتيجية مميزة بين منصة نوى – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد ومجموعة مطاعم حماده، والتي جاء إطلاقها ضمن مؤتمر صحفي عقد في نادي حماده الرياضي الثقافي الاجتماعي احتفالاً باليوم الدولي للعمل الخيري.

تأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية الطرفين في أهمية الخدمة المجتمعية وضرورة مشاركة القطاع الخاص في العمل الخيري الذي يسهم في الوصول إلى مجتمع صحي وآمن، كما تهدف إلى تنظيم عشرات البرامج المختلفة والمتنوعه في الفترة المقبلة والتي تغطي العديد من الجوانب لتحقيق أثر إيجابي واضح في المجتمع.

وينطلق أول برامج المبادرة تحت شعار (معاً… كرمالهم… طرود الخير)، حيث قدمت مجموعة مطاعم حماده نسبة من مبيعاتها ولمدة شهر كامل، والتي بدأت من يوم أمس وحتى تاريخ 5 أكتوبر 2021 تخصص لتوزيع المئات من طرود الخير على الأسر العفيفه عن طريق منصة نوى وشركاؤها من مؤسسات القطاع المدني

وأكد الرئيس التنفيذي لنوى الدكتور احمد الزعبي، أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأثر والتغيير الإيجابي في كافة القطاعات والمحافظات في المملكة.

وأشاد الزعبي بمبادرة مجموعة حماده للعمل على إطلاق الحملة والشراكة مع نوى لتحقيق وتوثيق الأثر والوصول إلى المستحقين الأكثر حاجة من هذه الحملات.

ومن جانبه عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حماده رائد حماده، عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة المميزة، وبدأ حديثه بتوجيه تقديره لمنصة نوى على جهودهم المبذولة لتطوير العمل المجتمعي والارتقاء بمهنية واحترافية البرامج وتنوعها بتوجيهات سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني ورؤيته الثاقبه، وقدم شكره وامتنانه على ثقتهم الكبرى في مطاعم حماده واختيار المجموعه شريكاً استراتيجياً لإطلاق برامج نوعية تخدم مناحي مختلفة وفئات عديده سوف تسهم في تنمية المجتمع والشباب ونوه إلى أن ذلك سيسهم في تشكيل حالة انتماء واسعة ووعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية دعم الفئات المجتمعية المختلفة بالأعمال الريادية والخيرية.

وأشار حماده إلى أن هذا النوع من الشراكات يشكل أهمية كبرى في دعم شريحة مهمة من المجتمع الأردني ويسهم في تحقيق أهداف جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله نحو تحقيق معنى التضامن والتكافل الاجتماعي بشكل ملموس، وأكد أن مجموعة حماده تسعى دائما لإطلاق ودعم الأعمال الخيرية والريادية منذ تأسيس المجموعة وأنها تنتهج ومنذ عشرات السنوات سياسة إطلاق برامج الخدمة المجتمعية المختلفة معتبرا هذا النهج واجبا وطنياً على كل فرد ومؤسسة عاملة سواء في القطاع العام أو الخاص.