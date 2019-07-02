إطلاق مخيم ابتكار العلمي الثالث في الألمانية الأردنية

مادبا- أطلقت جمعية ابتكار لتنمية الإبداع مخيم ابتكار العلمي الثالث في الجامعة الألمانية الأردنية وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب وكلية العلوم الطبية التطبيقية ومختبر النانو في الجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة والباحث والمفكر في جامعة إلينوي الأمريكية الأستاذ الدكتور منير نايفة والباحثة في النانو تكنولوجي الأستاذ الدكتورة ليلى أبو حسّان والدكتور عرفان أحمد ومدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الدكتور عمر شبيلات وعدد من المعلمين والطلبة.

وبيّنت رئيسة الجمعية سريا عيّاد خلال حفل الاطلاق، أهداف المخيم التي تأتي لمساعدة المعلمين في إثارة دافعية واهتمام طلبتهم نحو العلوم والتكنولوجيا من خلال التجارب العلمية الاستقصائية في الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية والجيولوجيا في منحى تكاملي يربط بين المفاهيم والقوانين العلمية والرياضية وتطبيقاتها الحياتية، إضافة إلى ربطها بالمباحث الأخرى والفنون والقراءة وذلك من خلال تجارب علمية سهلة وممتعة في متناول يد المعلم والطالب.

وأشارت عيّاد إلى أن المخيم يستهدف معلمي العلوم والرياضيات والطلبة من مختلف مناطق المملكة، معتمدا مبدأ التعلم من خلال العمل التجريبي حيث يشمل خمسة أيام تدريبية لأنشطة تفاعلية متنوعة تُحفز الطلبة على اتباع منهجية العلماء والمبتكرين في التفكير والعمل.

من جهته، قدّم مشرف مختبر النانو في الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي نبذة عن المختبر وأهدافه والمشاريع والتطبيقات والإنجازات التي تحققت منذ إنشائه. مشيرا إلى أن الجامعة الألمانية الأردنية قد وفّرت المختبرات العلمية والساحات والقاعات اللازمة وذلك لتحقيق أهداف المخيم المرجوة بأفضل صورة ممكنة.

وفي نهاية الحفل، كرّمت الجمعية العالم نايفة تقديرا لجهوده الرائدة في مجال علم النانو تكنولوجي والجامعة الألمانية الأردنية تقديرا لدعمها لبرامج الجمعية.

يُشار إلى أن جمعية ابتكار قد فازت بالجائزة الكبرى في الممارسات التعليمية الفُضلى على مستوى العالم ضمن مسابقة لوما ستارت العالمية في فلندا وهي الآن تمثل مركز لوما “شبكة تعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في الجامعات الفنلندية” وتعقد مسابقتها على مستوى الأردن.