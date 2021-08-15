إطلاق مركز الشباب الافتراضي الأول من نوعه في الأردن 

عمان – الغد – تحت رعاية معالي وزير الشباب السيد محمد النابلسي، وبحضور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الأردن السيدة شيري كارلين، تم إطلاق مركز الشباب الافتراضي Shabab.jo رسمياً يوم الخميس 12 آب. تم تطوير المنصّة بالتعاون مع وزارة الشباب وبدعم كريم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وتُعدّ Shabab.jo منصّة إلكترونية رائدة، تُقدّم مساحةً آمنة للشباب من أجل التعلُّم والمشاركة والتشبيك وإطلاق طاقاتهم الكامنة.

حضر حفل الإطلاق ممثلون عن مؤسسات حكومية مُختلفة ومنظمات شبابية وقادة مجتمعيون والعديد من وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية. خلال الحفل، تعرّف الحضور على أهداف ووظائف المنصّة من خلال فيلم قصير تم عرضه لشرح تفاصيل المنصّة. كما تضمّن الحفل أداءً موسيقياً قدّمه مجموعة من الشباب.

معالي وزير الشباب علّق على إطلاق المنصّة قائلاً: “إن وزارة الشباب تؤمن بضرورة استثمار التقدم التكنولوجي الذي أصبح القوة الرئيسة والدافعة في العالم لتوعية الشباب. إن إنشاء هذا المركز الافتراضي سيُحدث قفزةً نوعيةً في العمل الشبابي من حيث تقديم البرامج التعليمية والتدريبية عالية الجودة، إضافةً إلى تميزُّه بالسرعة والقدرة العالية على الاتصال والتواصل والتفاعل مع الشباب في أي وقتٍ وفي أي مكان؛ مما يُسهم في إلغاء المسافات وكسر الحواجز، والتغلُّب على الكثير من الصعوبات والمعوّقات التي يواجهها الشباب وخاصةً في المناطق النائية التي تفتقر إلى مراكز شبابية أو أندية رياضية”.

أما من جهتها فقد أشادت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن بالتعاون مع وزارة الشباب حيث قالت: “ستساعد هذه المركز وبالتعاون المستمر مع وزارة الشباب، الشباب على الوصول إلى فرص العمل وبناء القدرات والمشاركة المجتمعية والشبكات التي ستؤدي إلى آفاق تعليمية واقتصادية واعدة ضرورية لتحقيق أحلامهم.”.

يُذكر بأن منصّة Shabab.jo قد تبلورت فكرتها وتم تطويرها من خلال أسلوب تشاركي يُراعي التوازن من حيث النوع الاجتماعي ويسهّل وصول الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث قاد مجموعة من الشباب الذين تم ترشيحهم من قِبل الوزارة مراحل تصميم وتطوير وإطلاق المنصّة. وتأتي استجابةً لحاجات الشباب حيث تزوّدهم بالأدوات والمهارات والمعرفة المطلوبة لبناء قدراتهم ليكونوا مواطنين فعّالين ومُنتجين في مجتمعاتهم. ولتحقيق رؤيتها، فقد تم تصميم منصّة Shabab.jo لتضم ثلاثة محاور تُلبّي حاجات الشباب الأردني، وهي التعلُّم والمشاركة والتشبيك. فمن خلال تلك المحاور الثلاثة المترابطة، تسعى المنصّة إلى تزويد الشباب الأردنيين من الفئة العمرية 10 – 29 بمساحة افتراضية غنية بالمعرفة والمعلومات، وتوفّر الكثير من الفرص ضمن مجالات بناء القدرات والمشاركة والاندماج الثقافي/الاجتماعي والعمل التطوّعي. كما تعمل المنصّة على إشراك الشباب وربطهم مع القطاع الخاص من خلال فرص للتوظيف والتدريب، وبناء قنوات الحوار البنّاء بين مُختلف فئات المجتمع.

وبالنّظر إلى أن شريحةً لا يُستهان بها من الفئة المستهدفة قد لا يتوفّر لديها فرصة الاتصال مع الإنترنت بالسّرعات المطلوبة، استخدمت منصّة Shabab.jo أساليب تكنولوجية تتوافق مع التحديات التقنية كالوقت اللازم لتحميل الصفحات والتوافق مع مختلف الأجهزة وبرامج التصفُّح، وتوفير مواصفات خاصة للوصول تستهدف الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الشباب أن تعمل المنصّة كوسيلة رئيسة لمعالجة قضايا الشباب في الأردن. وتقع مسؤولية استدامة المنصّة على مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتضافر جهودها ودعم الوزارة في تحقيق طموحات الشباب بالحصول على مساحة آمنة للحوار والتشبيك واستكشاف فرص التوظيف و/أو التعليم، إضافةً إلى توفير فرص استثمار في مبادرات شبابية تتعلّق بالابتكار والرّيادة المجتمعية.