إطلاق مسابقة كأس العرب للبرمجة والذكاء الاصطناعي

إبراهيم المبيضين

عمان- أعلنت “روبوتنا”- الشركة الريادية الاجتماعية الاردنية المتخصصة في ىتعليم علوم الروبوت والبرمجة– بالتعاون مع شركة ” IoT Kids ” العراقية المتخصصة في برامج تعليم التكنولوجيا للصغار مؤخرا عن مسابقة “كأس العرب للبرمجة والذكاء الاصطناعي” والتي ستستهدف الصغار واليافعين في الوطن العربي لرفع مستوى مهاراتهم في مضمار البرمجة.

وأعلنت الشركتان بان التسجيل في المسابقة – الموجهة للفئات العمرية من 8 سنوات إلى 16 سنة في الوطن العربي – سيبدأ بتاريخ الاول من شهر نيسان ( ابريل) المقبل، لاختيار أفضل ألف من المتقدمين بهدف تأهليهم لخوض غمار هذه المنافسة العربية والتي ستنفذ على اربعة مراحل رئيسية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “روبوتنا” جاسر الحراسيس يوم أمس لـ”الغد” إن هذا الماراثون البرمجي يهدف بالعموميات إلى رفع مستوى المهارات البرمجية لجيل الأطفال من عمر 8 إلى 16 لمواكبة التطور التكنولوجي في جميع العلوم ويركز الماراثون البرمجي على استغلال الوقت واستثماره بالشكل الصحيح لدى الأطفال في ظل التغيرات الحاصلة في مسار التعليم المستحدثة التي تمر على العالم في زمن جائحة كورونا.

وقال إن المسابقة – التي تنفذ بالشراكة والتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم والتدريب على علوم التقنية والروبوت في عدة دول عربية – تسعى في أهدافها الفرعية تسعى إلى تسليط الضوء على الأطفال المميزين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال ابرازهم على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير تدريب برمجي للأطفال على نحو ينعكس بشكل إيجابي في تطوير مخيلتهم من خلال طرح المشاكل وإيجاد الحلول.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف الى توفير محتوى علمي مفيد في مجال البرمجة والمعلوماتية يؤمن وسيلة داعمة لتعليم علوم الحاسوب في المرحلة المدرسية، ورفع مستوى معارف ومهارات الطلاب من خلال اقامة مسابقة علمية على مستوى عربي، ورعاية المتميزين في هذا المجال.

وعن مراحل المسابقة قال الحراسيس بانها ستنفذ على أربع مراحل ، موضحا ان المرحلة الأولى تشمل الإعلان والتسجيل في المسابقة والتي ستبدأ في الأول من نيسان (ابريل) وحتى يوم 10 من الشهر نفسه ، فبعد الإعلان والتسجيل على المسابقة سيتم اقامة منتديات ومؤتمرات اونلاين عن أهمية البرمجة والذكاء الاصطناعي، ثم الاختبار الذي سيتأهل منه 1000 شخص بعد التقييم من قبل اللجنة المنظمة والأخذ بنظر الاعتبار نسبة المشاركين من كل الدول المشاركة.

وأكد بان المرحلة الثانية والتي ستمتد لعشرة أيام سيتم خلالها اقامة ورشة عمل مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل، والاختبار الثاني الذي سيتأهل منه 250 فريق للمرحلة الثالثة مع وجود عدد مقاعد محجوزة لكل دولة مشاركة.

وقال إن المرحلة الثالثة ستتضمن ورشات عمل متنوعة لمدة خمس أيام ثم الاختبار الثالث وهو برمجة مشاريع من خلال البرمجة الصورية تحل مشاكل معينة ويتم تقديم المشاريع للجان التحكيم لاختيار أفضل 100 مشروع.