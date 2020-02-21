إطلاق مسابقة “هلو وورلد كيدز” السنوية للمبرمجين الصغار

إبراهيم المبيضين

عمان – أطلقت شركة “هلو وورلد كيدز” -الريادية الأردنية المتخصصة في تعليم البرمجة للأطفال- مؤخرا مسابقتها السنوية الوطنية للمبرمجين الصغار 2020 بشراكة استراتيجية مع جامعة الحسين التقنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بهدف نشر الوعي بأهمية البرمجة في التعليم منذ الصغر لدى الأهالي والمجتمع الأردني.

وقالت المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “هلو وورلد كيدز” حنان خضر “إن إطلاق هذه المسابقة السنوية يستهدف طلبة المدارس من الفئة العمرية من سبعة وحتى اثني عشر عاما”، لافتة الى أنه قد تم فتح باب التسجيل للمسابقة بدعم من مؤسسات القطاع التعليمي والخاص خلال الفترة الأولى من بداية شهر شباط (فبراير) الحالي لينتهي التسجيل في منتصف شهر آذار (مارس) المقبل.

وأوضحت خضر أن الأطفال سيتعلمون البرمجة ذاتيا عبر منصة “HelloCode” المطورة من شركة “هلو وورلد كيدز” خلال فترة التسجيل التي ستنتهي منتصف الشهر المقبل، ليجري بعدها اختيار مجموعة من الأطفال المشاركين لترشيحهم الى المرحلة النهائية التي ستنطلق بداية شهر نيسان (ابريل) المقبل، مشيرة الى أن الاختيار سيتم بناء على: كمية المشاريع والإبداع فيها والنقاط المتحصلة من المنصة.

وأكدت أن موعد المرحلة النهائية للمنافسة والتحدي بين الأطفال سيكون بتاريخ 1/4/2020 داخل مختبرات جامعة الحسين التقنية، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل ختامي كبير بتاريخ 4/4/2020 سيقام في مدرج مجمع الملك الحسين للأعمال بحضور شخصيات مميزة؛ حيث سيجري تكريم المراكز الثلاثة الأولى بجوائز مالية.

وقالت خضر “إن إطلاق المسابقة يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين “هلو وورلد كيدز” وجامعة الحسين التقنية التي تسعى دائما في سياساتها الى ترسيخ ثقافة البرمجة ونشرها على نطاق واسع في المملكة لتشمل الأطفال من جميع محافظات المملكة؛ حيث ستقام المسابقة في 1/4 داخل مختبرات جامعة الحسين التقنية، كما سيسهم طلبة جامعة الحسين التقنية في هذا المشروع حيث يقومون بمتابعة فنية للأطفال خلال رحلة تعلمهم البرمجة.

وأكدت أهمية إطلاق المسابقة أيضا بشراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تعنى وتهتم بترسيخ الإبداع والريادة والتعليم التقني، لا سيما وأن البرمجة تعد أساسا للإبداع والريادة والتحول الرقمي الذي تعمل عليه الحكومة؛ حيث ستساعد الوزارة على نشر المسابقة لأكبر عدد من الناس من خلال قنواتها المختلفة.

وأوضحت خضر أن الهدف الرئيسي من إطلاق المسابقة هو نشر الوعي بأهمية البرمجة في التعليم منذ الصغر لدى الأهالي والمجتمع، وتشجيع الطلبة والمعلمين وإشعال روح الحماس للبرمجة أكثر فأكثر.

وأشارت الى أن المؤسسة تهدف الى أن تصبح مسابقة وجائزة وطنية سنوية يتنافس فيها الجيل الجديد في صناعة التكنولوجيا، في ظل تعمق وانتشار مفاهيم وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة التي تقوم في عمومياتها وتفاصيلها على البرمجة.

وتأسست شركة “.Hello World Kids Inc” العام 2015 بهدف تمكين جيل المستقبل من صناعة التكنولوجيا عبر تعليمهم علوم البرمجة. تخصصت الشركة بتطوير مناهج مدرسية ممتعة وحديثة لتبسيط مفاهيم البرمجة للأطفال ابتداء من عمر ستة أعوام (الصف الأول الابتدائي).

وتمتلك الشركة منصة التعليم (HelloCode) التي تميزت بسهولة دمجها داخل الأنظمة الأكاديمية المعمول بها في المدارس.

وقامت الشركة بتطوير لغة برمجة نصية مبسطة تسمى لغة سموذي (SmoothY)؛ حيث تعد جسراً للأطفال يمكنهم من تعلم لغات البرمجة المتعارف عليها في العالم مثل بايثون وجافا بطريقة سهلة وقريبة من لغة الأطفال واهتماماتهم. وقد نجحت شركة “هلو وورلد كيدز” في إدراج مناهجها لأكثر من 65,000 طالب عربي في العام 2019.

وحصلت الشركة على العديد من الجوائز والتكريمات في مضمار تعليم البرمجة في المدارس، مثل جائزة كارتيير العالمية 2018، وجائزة ايرنست أند يونغ للريادة 2017، وجائزة الملكة رانيا لريادة التعليم 2019. وقد تم تصنيف شركة “هلو وورلد كيدز” في المرتبة رقم 4 على الوطن العربي أهمية في المتابعة العام 2017 حسب إحصائيات “فوربس ميدل ايست”، بالإضافة الى تصنيفها من أكثر 100 شركة ريادية في الوطن العربي أهمية حسب تقرير المؤتمر الاقتصادي العالمي 2017 و2019.