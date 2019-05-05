تم إطلاق مسرعة حصاد المتخصصة في دعم نمو الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المساندة للقطاع الزراعي يوم السبت الموافق الرابع من مايو في مساحة الإبداع نوفــــة بجبل عمان بحضور عدد كبير من المختصين والعاملين في مجالات ريادة الإعمال، التكنولوجيا والتقنيات الزراعية وتم عرض نموذج عمل مسرعة حصاد وأهمية المسرعة كحافز لتنمية القطاع الزراعي في الأردن نحو حلول مبتكرة والدخول لأسواق جديدة، وبناء بيئة داعمة ومحفزة تلتقط الأفكار المميزة بهدف خلق شركات قادرة على النمو والتأثير وتسريع تطور الاقتصاد الأردني

تحدث السيد وليد تحبسم الرئيس التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا عن حاجة الأردن لمسرعات أعمال متخصصة تساعد على الخروج بحلول مبتكرة وقفزات نوعية تختزل المراحل التقليدية تتشارك بها جهات متعددة تعمل معا للنهوض بالاقتصاد الأردني.

وعرض السيد عماد مناصرة مدير المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا الزراعية (ITG Agriculture) رحلة تأسيس الشركة لأول مزرعة لها في غور الأردن لزراعة نخيل المجهول وتحدث مساعي مزارع المجموعة الى إعادة تعريف أساليب الزراعة من خلال استخدام أحدث الوسائل المبتكرة لضمان الجودة العالية في مجال الزراعة، كما تحدث عن التحديات الزراعية في الأردن والحاجة الملحة لكيانات تركز على إيجاد الحلول المبتكرة التي تعالج مواطن التحدي.

تحدث زيد تحبسم عن امتداد الأثر والمشاركة من عمّان والأغوار إلى القاهرة، الرياض، نيروبي، ووادي السيليكون في سان فرانسيسكو حيث تتواجد مكاتب المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا ITG والتي ستوفر المظلة للشركات الناشئة إنطلاقا من رؤية الشركة المرتكزة على الابتكارات التكنولوجية وقدرتها على التعرف المسبق على مجالات العمل المحتملة وتوجهات وتطورات الصناعة العالمية.

في حين استعرض محمد الإفرنجي مدير البرنامج رسالة ورؤية المسرعة وتحدث عن القيمة المضافة التي ستقدمها المسرعة والتي تتمثل في برنامج التسريع المكثف والمخصص، الدعم من شبكة المرشدين المتخصصين، شبكات العلاقات المحلية والعالمية، توفر المشترين والمستثمرين، واخيرا استعرض آلية وشروط الانضمام للمجموعة الاولى من الشركات الناشئة والفرق التي تمتلك أفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ وذات علاقة بالتكنولوجيا الداعمة للقطاع الزراعي.

وقام بعرض المجالات المتعددة ذات العلاقة بالتكنولوجيا الداعمة للقطاع الزراعي والتي قد تكون ذات علاقة على سبيل المثال بمدخلات الإنتاج الزراعي المستدامة، الزراعة الرقمية والذكية، الإقتصاد الزراعي المستدام وأيضا التكنولوجيا الداعمة في مجالي الغذاء والمياه.