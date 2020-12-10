إطلاق مشروع تأسيس “شبكة خبراء” لدعم الصادرات الأردنية

عمان- الغد– أعلن الاثنين الماضي عن فعاليات الإعلان عن تأسيس شبكة من الخبراء المتخصصين في مجال التصدير وتمكينها، من قبل كل من منظمة ICON Institute ومشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E) المنفذ من قبل GIZ والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ، عبر منصة Microsoft Teams، بهدف توفير خدماتهم استشارية متخصصة في مجالات التصدير للمؤسسات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بتوسيع نشاطاتها التصديرية وتسويقها بالأسواق العالمية ، عدد من البرامج التدريبية المكثفة المعتمدة دوليا ومحليا والمدعمة بعدد من التطبيقات العملية، بالتعاون مع شركة بيت التصدير والمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي) / الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان وشركة منافذ للاستشارات والتدريب.

هذا وقد تم اختيار عشر مختصين في مجالات التصدير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليشاركوا في هذا البرنامج. والذين تم اختيارهم وفق أسس معلنة مسبقا تتماشى مع متطلبات التدريب واحتياجات المؤسسات المستهدفة. وسيتم رفع كفاءة المشاركين من خلال عدد من البرامج التدريبية التي تتناول مواضيع خاصة بالتخطيط والتصدير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطاتها التصديرية بفعالية الى أسواق دولية.

واستهل حفل الإطلاق هيثم الفاعوري، المدير العام لمعهد ايجابي، بكلمة ترحيبية، أكد من خلالها على أهمية الدور الذي يلعبه معهد إيجابي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وبناء قدراتها، والذي ساهم في تبنيهم لهذه المبادرة التي أطلقها مشروع GIZ التجارة لأجل التشغيل (T4E) .

ومن جانبه أكد خوشنيدجون رسولوف المستشار التقني في مشروع GIZ التجارة لأجل التشغيل (T4E) الذي أكد على سعي المشروع لبناء القدرات الوطنية بشكل مستدام وتعزيز إمكانات الشركات الأردنية لتحسين أدائها التجاري وبالتالي زیادة فرص التشغيل. كما أكد على اهتمام المشروع بترسيخ الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القدرات التفاوضية لغرف التجارة والصناعة والمؤسسات التجارية مع الجھات الحكومية لما له عظيم الأثر بدفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.

واستكمل بيل وينينج؛ مدير ICON INSTITUTE في الأردن التأكيد على أهمية هذا المشروع في بناء قدرات المؤسسات المحلية وكيفية مساهمة شبكة الخبراء مستقبلا في المساهمة الفعالة من خلال تعزيز إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتهم للمؤسسات الوطنية المعنية بتقديم خدمات التجارة والتصدير في تحسين نوعية هذه الخدمات وتطويرها بشكل يلبي احتياجات السوق ويساهم في تعزيز صادرات المملكة. كما أكد على سعي الفريق الدائم لإيجاد حلول وأفكار تساهم بدعم هذا القطاع بالشكل الأمثل.

وأكدت نانسي المومني، مدير عام مؤسسة بيت التصدير بالوكالة، على الدور الذي ستقوم به المؤسسة كجهة حاضنة ومشرفة على هذه الشبكة بهدف توسعتها واستدامتها مستقبلا. ويندرج ذلك ضمن نشاطات مؤسسة بيت التصدير الهادفة لدعم وتطوير الصادرات المحلية.

فيما يتعلق بالجانب التدريبي وأهدافه، قدم مدير عام شركة منافذ للاستشارات والتدريب، السيد شادي قموه عرض مفصل عن البرنامج استعرض فيه المواضيع المتخصصة بالتصدير التي سيتم التطرق اليها خلال التدريب، بالإضافة الى مراحل تنفيذ البرنامج وآليات التطبيق.

واختتمت الفعالية بتعريف المشاركين بمنهجية التدريب وفتح باب الأسئلة والنقاش.

تهدف مؤسسة ICONN INSTITUTE وهي مؤسسة شريكة لمشروع GIZ التجارة لأجل التشغيل GIZ)/ مشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E) الى تطوير خدمات تجارية تسويقية مستحدثة بناءً على حاجة السوق المحلي وتحسين مستوى الخدمات القائمة، من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية وتمكين عدد من المؤسسات المحلية ومزودي الخدمة وبناء قدراتهم في مجالات متعددة وبناء إستراتيجيات من دورها تحسين كفاءة المنتج الأردني للمنافسة في الأسواق العالمية، والمساهمة في رفع مستوى خدمات القطاع الاقتصادي وبالتالي زيادة فرص العمل.

فيما یركز مشـــروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الـــوزارة الاتحادية الألمانية للتعـــاون الاقتصادي والتنمية) (BMZ ومملكة هولنداعلى بناء القـــدرات الوطنية المســـتدامة وتعزيز إمكانات الشركــات الأردنية لتحسين أدائها التجاري وبالتالي زیادة فرص التشغيل. یحقق المشـــروع أھدافـــه بعدة آلیات، منھـــا تعزیـــز دور القطاع الخاص والمشاركة في تحســـین الظروف المواتیة للتجارة من خلال ترسیخ الحوار بین القطاعین العام والخاص، وتطویـــر القدرات التفاوضیة لغرف التجارة والصناعة والمؤسســـات التجاریة مع الجھات الحكومیة. كما یسعى إلى دعم توفر وجودة الخدمات ذات الصلة بالتجـــارة التي یحتاجھا القطاع الخاص، بالإضافـــة إلى تحدید عوائق التجارة ووضع خطط عمل لتیســـیر إجراءات التصدیر وخفض تكالیف التجارة تماشـــیا مع اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة لتیسیر التجارة. كما یھدف المشروع إلى تحسین إجراءات التشغیل في الشركات ذات التوجه التجاري بالتركیز على تشـــبیك الباحثین عن العمل من الأردنیین واللاجئین السوریین بفرص العمل المتاحة.