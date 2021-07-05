إطلاق مشروع سياحي أردني بعائدات متوقعة تتجاوز الـ٥ مليارات دولار

عمان- الغد- اطلقت شركة “Jordan100” مشروعا سياحيا يهدف لوضع الأردن محطة استضافة ضمن فعاليات مونديال قطر 2022.

وبحسب رئيس مجلس الإدارة للشركة نضال ملو العين فان هذا المشروع يأتي تماشيا مع دعم الأردن للانجازات العالمية كما كانت دائما قيادتنا الهاشمية بالوقوف مع الأشقاء العرب، و يعتبر هذا المشروع موقف لدعم و نجاح المونديال لعكس الصورة الحضارية و التعريف بالثقافة العربية و الإسلامية فوجدناها فرصة كما هي فرصة لتعويض القطاع السياحي و القطاعات الاقتصادية و التجارية من آثار وباء كورونا و الاغلاق.

والفكرة تتمحور حول استضافة بعض من جمهور المونديال لجولة سياحية في الأردن حيث يقوم السائح بزيارة الأماكن السياحة و الذهاب لحضور المباراة التي يرغب بها ثم العودة للاردن و إكمال رحلته.

دور الشركة و بالتعاون مع ممثلي القطاعات السياحية و الخدمية مثل مكاتب السياحة و الفنادق والنقل السياحي وغيرها من شركات النقل الجوي وتأجير السيارات سيكون اعداد برامج سياحية لتلك الجولات على ان يتم تحديدها بعد صدور برنامج مباريات كأس العالم .

وستقوم تلك الشركات و بالتعاون مع شركة 100 Jordan بترتيب البرنامج التسويقي ليستهدف جمهور الفريق المشارك و البلد المشاركة اضافة لدول العالم و وكلاء السياحة هناك