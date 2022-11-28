إطلاق منصة رقمية لمجتمع محترفي المبيعات

إبراهيم المبيضين

عمان- أعلن الخبير الاردني في مجال المبيعات ، مؤسس مجتمع محترفي المبيعات علي ذياب مؤخرا وبشكل رسمي عن انطلاقة اول منصة رقمية لخدمة والتواصل بين المحترفين والمتخصصين في مجال المبيعات في الاردن والعالم عبر موقع الكتروني يتواجد على الشبكة العنكبوتية التي يستخدمها اليوم خمسة مليارات انسان منهم عشرة ملايين اردني.

ودعا ذياب المتخصصين والخبراء والعاملين في مجال المبيعات للانضمام الى المنصة الجامعة لمجتمع المحترفين في المبيعات، والاستفادة من خدماتها ومزاياها من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بها ، وارفاق السيرة الذاتية للاطلاع عليها من أجل اعتماد الخبرات للمتقدم في المستوى الاحترافي.

واكد بان الهدف ىالعام للمنصة هو ” خدمة ونفع كل المتخصصين والمحترفين في مجال المبيعات”، مبينا ان التسجيل ” مجاني ” في المنصة، حيث يجري اعتماد خبرات المسجل في المبيعات والمستوى الاحترافي المناسب الذي يليق بخبراته ومنحه شهادة بذلك مجانا.

وقال ذياب ان المنصة تتيح للمسجلين فيها الالتحاق بدورات متخصصة مجانا (تزيد عن 15 دورة) لمدربين معتمدين فيها يقدمونها كجزء من مساهمتهم لنشر الوعي في البيع الاحترافي.

واشار الى ان الاعضاء في المنصة سيتمكنون من الحصول على شهادات وشارات ونقاط معتمدة معنا لكل كورس في العضوية.

واكد بان المنصة ستقدم محتوى رصين موثوق في مجال المبيعات لانها ستحتوي على بعض المقالات المتخصصة في البيع الاحترافي من متخصصين في مجالاتهم.

وبين ذياب ان الانضمام للمنصة يضمن للاعضاء فيها خصومات على الكورسات المعلنة، ويمكنهم من إمكانية الترشح والتصويت لجوائز مجتمع محترفي المبيعات ، والحصول عضوية في النوادي البيعية للمجتمع في البلدان المختلفة

واكد ان المشاركة في المنصة تتيح للاعضاء المشاركة في الملتقى السنوي لمحترفي المبيعات في العالم وضمن أسعار الأعضاء المخفضة، فضلا عما تتيحه المنصة من استشارات وجلسات مع خبراء ومحاضرات وغيرها الكثير.

وبدا العمل على تشكيل مجتمع محترفي المبيعات منذ العام 2019 لبناء منظومة جماعية محترفة متخصصة في مفهوم البيع الاحترافي، تتجاوز التجارب الفردية والشخصية وصولا الى مفهوم عالمي وحسب منظومتنا الأخلاقية والمعرفية والسلوكية والمهاراتية وغيرها.

وشكل المجتمع منظومته الخاصة بالفهم البيعي الاحترافي والمقسمة إلى أربعة نطاقات متخصصة: منهجيات بيعية – Sales Methodology ، عمليات بيعية – Sales Process، وظائف بيعية – Sales Profile، قطاعات بيعية – Sales Industry.

ويهدف مجتمع محترفي المبيعات الذي يضم اليوم عشرة آلاف عضو ومن أكثر من 26 دولة حول العالم الى بناء مجتمع محترفي مبيعات يساعد أعضاءه في تطوير حياتهم العملية والشخصية، وتعزيز الاعتراف بمهن المبيعات وصياغة معايير الأخلاق المهنية والممارسات والكفايات المطلوبة والحفاظ عليها، وتحفيز ودعم وتعليم وتدريب مهنة المبيعات وتقديم الاختبارات والاعتماد المهني لمتخصصي المبيعات، وادارة وتمويل البحث والتطوير في مجالات المبيعات ومساعدة الأعضاء في العثور على عمل بدوام كامل أو جزئي والعمل لحسابهم الخاص.

ويهدف المجتمع كذلك الى مساعدة الشركات من خلال تزيدهم بدليل معلومات مفصلة عن اعضاءه ومستواهم الاحترافي، وانشاء وتقديم الاحالات التجارية من خلال شبكاته ومؤتمراته الإقليمية للمساعدة في توحيد خبراء المبيعات في سعيهم لتحقيق النجاح المتبادل وتحسين اقتصاد العالم بشكل عام.